Palermo Trasmessa relazione ambientale per la modifica dell’art. 5 del Piano regolatore commerciale

“Con soddisfazione possiamo comunicare che il Comune di Palermo ha trasmesso la relazione ambientale richiesta dal Comitato tecnico scientifico per la valutazione ambientale strategica V.A.S. in merito alla modifica dell’art. 5 del Piano regolatore commerciale che imponeva un obsoleto limite di 200 mq alle strutture di vendita in centro storico.

Questo percorso, una volta completato con l’approvazione in Consiglio comunale della variante, consentirà l’apertura delle medie strutture di vendita fino a 1500mq. consentendo, tra le altre opportunità, di rendere via Roma nuovamente attrattiva per le attività commerciali più pregiate, contrastando la sua desertificazione e il degrado edilizio.

Ringraziamo gli uffici per aver lavorato in modo incessante su questo tema, prioritario per la nostra agenda politica, su un atto fortemente voluto dal sindaco Lagalla e ampiamente condiviso dalle forze politiche e dalle associazioni di categoria.

In attesa dell’approvazione della variante all’art. 5 del piano, abbiamo fatto una riunione con i nostri uffici, dopo la pubblicazione dell’art. 43 della l.r. 3/2024, per attuare immediatamente quanto disposto dalla legge, ovvero poter consentire già adesso l’apertura degli esercizi di vicinato fino a 600 mq.”, dichiarano gli Assessori Carta e Forzinetti, firmatari della proposta di delibera consiliare.

