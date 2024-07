Palermo Trasporto del Carro Trionfale di Santa Rosalia giorno 13 luglio 2024 -Ordinanza n.838 – Momentanea limitazione della viabilità e della sosta

Si inoltra in allegato l’Ordinanza n.838 del 10.07.2024 che prevede la chiusura al transito veicolare, delle vie e piazze interessate, al passaggio del Carro Trionfale di Santa Rosalia, dalle ore 01,00 e fino al termine del trasporto del Carro, programmato per il giorno 13/07/2024, dall’ingresso secondario della Fiera del Mediterraneo a piazza del Parlamento, lungo il percorso sotto descritto:

Uscita laterale Fiera, VIA MARTIN LUTHER KING, LARGO ANTONIO SELLERIO, VIA ISAAC RABIN (che sarà transitato contromano), PIAZZA GENERALE CASCINO, VIA MONTEPELLEGRINO, PIAZZA CARLO GIACHERY, VIA PIANO DELL’UCCIARDONE, VIA FRANCESCO CRISPI, PIAZZA XIII VITTIME, VIA CALA, VIA PORTO SALVO, VIA VITTORIO EMANUELE, PIAZZA VITTORIA e arrivo in PIAZZA DEL PARLAMENTO.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 18,00 del 12/07/2024 alle ore 08,00 del 13/07/2024 e comunque fino a cessate esigenze:

VIA ISAAC RABIN intero tratto ambo i lati

PIAZZA GENERALE CASCINO dal civ. 3 al civ. 29 ambo i lati

VIA MONTEPELLEGRINO intero tratto lato destro

PIAZZA TREDICI VITTIMA intera carreggiata lato monte in entrata e uscita

VIA CALA tratto da piazza Tarzanà a via Porto Salvo sul lato destro

VIA PORTO SALVO intera carreggiata in ambo i lati

Sarà consentito il transito dei mezzi, in deroga ai provvedimenti in vigore su via Vittorio Emanuele e vie e piazze adiacente la Cattedrale di Palermo, ed all’O.D. n°485 del 31/03/2017 e successivi provvedimenti di modifiche ed integrazioni, utilizzati per il trasporto del Carro Trionfale di Santa Rosalia, per il periodo sopra descritto.

