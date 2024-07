Palermo Trasporto eccezionale. Ordinanza di limitazione temporanea al transito veicolare

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire lo spostamento di un convoglio che effettua trasporti eccezionali, ha emesso un’ordinanza di limitazione temporanea al transito veicolare.

Il provvedimento, valido per quattro viaggi, da effettuarsi entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione e solo nei giorni dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, stabilisce quanto segue:

– la chiusura al transito veicolare al passaggio del convoglio nel seguente percorso, a condizione che lo spostamento del veicolo/convoglio sotto riportato sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e che siano stabili i manufatti ricadenti nel percorso:

DA DISINNESTO A29 – VIALE REGIONE SICILIANA – VIA BELGIO – VIALE STRASBURGO – VIA A. DE GASPERI – PIAZZA GIOVANNI PAOLO II – VIA ANTONIO CASSARÀ – VIALE DEL FANTE – PIAZZA LEONI – VIA IMPERATORE FEDERICO – PIAZZETTA NELSON MANDELA – VIA MARTIN LUTHER KING – VIA ISAAC RABIN – VIA MONTEPELLEGRINO – PIAZZA GIACHERY – VIA PIANO DELL’UCCIARDONE – VIA FRANCESCO CRISPI – PORTO DI PALERMO.

Com. Stam.