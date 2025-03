Palermo Trasporto studenti con disabilità. Assessorato Attività Sociali stanzia nuove somme

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo l’Avviso per il servizio del trasporto degli studenti palermitani con disabilità. L’Assessorato alle Attività sociali e socio-sanitarie – come annuncia l’assessore Rosi Pennino – ha stanziato per questo servizio oltre 1 milione di euro

“Con questo ulteriore stanziamento – ha detto l’assessore – si dà continuità ad un importante servizio per la crescita e il benessere del minore, rafforzando il supporto alle famiglie con persone con disabilità”. Per Rosi Pennino, infatti “l’inclusione passa anche dalla mobilità e dalle pari opportunità e questa nuova operazione contribuirà ad una migliore serenità dal punto di vista economico per le famiglie interessate aggiungendosi ad altre messe in campo dai nostri servizi in favore di chi ha più bisogno”.

Il genitore o chi esercita la potestà sul minore con disabilità può ancora presentare istanza per usufruire del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità collegandosi all’indirizzo https://www.comune.palermo.it/novita/trasporto-scolastico-minori-con-disabilit-anno-202425/.

Dall’Assessorato ricordano che questo servizio è rivolto agli alunni con invalidità iscritti nell’anno scolastico 2024/2025 alle scuole materne, elementari e medie inferiori del Comune di Palermo e che tutte le istanze verranno accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione e alla disponibilità delle risorse economiche stanziate ai seguenti indirizzi: ufficioh@comune.palermo.it,

settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it. In alternativa l’istanza può essere presentata presso i locali dell’U.O. Interventi per persone con disabilità, via F. Taormina n. 1, previo appuntamento telefonico ai numeri 091421491 / 0917409465.

