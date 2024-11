Palermo Triathlon Olimpico Città di Palermo. Ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta per il 10 novembre 2024

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva

“Triathlon Olimpico Città di Palermo” – EXTREMA ASD, il prossimo 10 novembre, ha emesso un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta, in alcune vie e piazze cittadine.

Il provvedimento ordina quanto segue:

PIAZZA VALDESI INTERA PIAZZA:

– Istituzione della chiusura al transito veicolare, dalle ore 7.30 del 09/11/2024 alle ore 16.00

del 10/11/2024 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a

cessate esigenze per consentire lo smontaggio delle strutture);

– Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati, dalle ore 0.01 del

09/11/2024 alle ore 16.00 del 10/11/2024 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione

sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze per consentire lo smontaggio delle strutture);

– VIA PRINCIPE DI SCALEA

In prossimità dell’intersezione con viale P.pe di Scalea collocazione del segnale verticale

temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a destra” per immettersi sul Viale Margherita di

Savoia dalle ore 7.30 del 09/11/2024 alle ore 16.00 del 10/11/2024;

VIALE REGINA ELENA

Tratto compreso tra la Piazza Valdesi e la Via Teti (esclusa):

– Istituzione della chiusura al transito veicolare, dalle ore 7.30 del 10/11/2024 e comunque

fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze per consentire

lo smontaggio delle strutture)

Tratto compreso tra la via Principe Umberto e la via Teti:

Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta, in entrambi i lati dalle ore 01.00 del

09/11/2024 alle ore 16.00 del 10/11/2024.

Tratto compreso tra la Piazza Valdesi e la via P.pe Umberto;

chiusura al transito veicolare con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in

ambo i lati dalle ore 07.30 del 09/11/2024 fino a cessata esigenza del giorno 10/11/2024.

PROVVEDIMENTO VALIDO IL GIORNO 10 NOVEMBRE 2024



VIALE MARGHERITA DI SAVOIA

Tratto compreso tra piazza Valdesi e la via Mater Dolorosa:

– Chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara) della

semicarreggiata lato monte (ovvero della semicarreggiata il cui senso di marcia dei veicoli

è in direzione di piazza Valdesi), dalle ore 7.00 fino al termine della gara ciclistica

(ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla Polizia Municipale);

– Transennare lungo l’asse della mezzeria della strada, sino al 1° varco della rotatoria

con viale Venere, varco compreso al fine di separare la semicarreggiata aperta al

transito veicolare (in direzione del parco della Favorita) dalla semicarreggiata

chiusa in cui si svolge la gara ciclistica (per il suddetto intervallo di tempo, e cioè

dalle ore 7.00 fino al termine della gara ciclistica ovvero fino a cessate esigenze);

– Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato dx per ogni senso di marcia dei veicoli,

dalle ore 0.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino

a cessate esigenze);

Tratto compreso tra I’intersezione di via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita

(Cancello Giusino):

– Chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara) di

entrambe le carreggiate, dalle ore 7.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a

cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

– Divieto di sosta con rimozione coatta su lato dx di entrambe le carreggiate, nel senso di

marcia dei veicoli, dalle ore alle ore 15.30 e comunque fino al termine della gara ciclistica

(ovvero, fino a cessate esigenze);

Transennare lungo I’asse della mezzeria della strada I’ intersezione stradale viale

Margherita di Savoia via Mater Dolorosa, al fine di separare la semicarreggiata aperta al

transito veicolare;

– CHIUSURA AL TRANSITO veicolare delle intere carreggiate (eccetto i velocipedi dei

ciclisti partecipanti alla gara), dalle ore 7.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero,

fino a cessate esigenze), e DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA su

entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine della gara

ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.), nelle sotto

specificate strade (o tratti di esse):

VIALE ERCOLE, intero tratto compreso tra il cancello Giusino e il viale del Fante (esclusa

la stradina di collegamento con viale Diana);

VIALE DIANA, intero tratto compreso tra il cancello di piazza Leoni e il viale Margherita

di Savoia/cancello Giusino;

All’interno del parco della Favorita, TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA VIALE

ERCOLE (all’ altezza pressoché, della c.d. fontana d’Ercole) ED IL VIALE DUCA DEGLI

ABRUZZI:

VIA MARINAI ALLIATA

Sulle soglie dell’intersezione di ciascun ramo di via Marinai Alliata – che sbocca su viale

Venere – con lo stesso viale Venere:

– Collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, immettendosi e

proseguendo su viale Venere nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di

Savoia, non si potrà accedere sul viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 e fino al

termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla

P.M.);

VIA MATER DOLOROSA

Immediatamente dopo (nel senso di marcia verso viale Margherita di Savoia) I’ intersezione

tra via Mater Dolorosa ed il breve tratto di strada (prima della via Camarina) che collega la

via Dietro la Parrocchia con la stessa via Mater Dolorosa:

– Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile *Strada senza uscita”, poiché da

via Mater Dolorosa non si può accedere su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 fino

al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla

P.M.);

La suddetta intersezione comunque dovrà essere costantemente presidiata dal personale

dell’organizzazione al fine di fornire ai conducenti le opportune indicazioni su itinerari

alternativi;

Sulla soglia dell’intersezione con via Camarina, prima della stessa via Camarina (nel senso

di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia):

– Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a destra”,

per immettersi su via Camarina, dalle ore 7.00 fino al termine della gara ciclistica

(ovvero, fino a cessate esigenze);

Immediatamente dopo (nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia)

l’intersezione con via Camarina:

– Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Senso vietato” (in direzione di

viale Margherita di Savoia), dalle ore 8.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero

fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

La suddetta intersezione, comunque, dovrà essere costantemente presidiata dal personale di

cui all’ art. l2 del Codice della Strada (C.d.S.) e /o dal personale dell’organizzazione:

VIA c.d. CASE ROCCA

Intero tratto, compreso tra viale del Fante e viale Ercole:

All’imbocco della strada, con accesso da viale del Fante:

– “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i residenti nel suddetto tratto ed eccetto, inoltre,

i mezzi (comunali e dei privati) del personale dell’Ufficio della Protezione Civile e del

Nucleo Ippomontato della Polizia di Stato, per recarsi alla sede degli Uffici siti in viale

Ercole, dalle ore 7.00 e fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate

esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

Il varco d’accesso su viale Ercole, da via c.d. Case Rocca, dovrà essere transennato e

presidiato costantemente da personale dell’organizzazione;

VIA DELLA FAVORITA

Intero tratto, compreso tra il largo Willy Brandt ed il “cancello Est della Favorita”

(“cancello” che costituisce l’accesso al viale Diana da via della Favorita):

All’imbocco della strada, con accesso dal largo Willy Brandt:

– “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi

carrabili (regolarmente autorizzati) ed eccetto, inoltre, per veicoli di militari che devono

recarsi nelle aree laterali di zona militare”, dalle ore 8.00 e fino al termine della gara

ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

Il varco d’accesso su viale Diana, da via della Favorita, dovrà essere transennato e

presidiato costantemente da personale del l’Organizzazione;

LARGO WILLY BRANDT

All’imbocco della area (delimitata da via della Favorita e da via Martin Luther King), con

accesso dalla stessa via Martin Luther King:

– Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile ‘Strada senza uscita”, poiché la

strada (ovvero I’ area) non ha sbocco su viale della Favorita (ove vige temporaneamente ai

sensi del presente provvedimento, il Divieto di Transito), dalle ore 7.00 e fino al termine

della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

L’intersezione tra il largo Willy Brandt e la via Martin Luther King, comunque, dovrà

essere costantemente presidiata

VIA PAOLO GIACCONE

All’imbocco della strada. con accesso da via Camarina:

– Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita, poiché la

strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 e fino al termine della

gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

Intero tratto:

All’imbocco della strada, con accesso da via Camarina:

– “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi

carrabili regolarmente autorizzati (con accesso/uscita soltanto, da/su via Camarina),

dalle ore 7.00 e fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che

saranno valutate dalla P.M.);

VIA SEBASTIANO BOSIO

All’imbocco della strada, con accesso da via Camarina:

– Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita” poiché la

strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e

comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

Intero tratto:

All’ imbocco della strada, con accesso da via Camarina:

– “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi

carrabili regolarmente autorizzati (con accesso/uscita, soltanto, da/su via Camarina), dalle

ore 8.00 e fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno

valutate dalla P.M.);

VIALE PRINCIPESSA MAFALDA

Tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena:

All’imbocco della strada, con accesso da viale delle Palme:

– Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la

strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino

al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno

valutate dalla P.M.);

– Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi

carrabili (regolarmente autorizzati) a i quali è consentito il transito (con accesso/uscita

soltanto, da/su viale delle Palme) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 7.00 alle ore

15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero,

fino a cessate esigenze);

– Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e

comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a

cessate esigenze);

VIALE PRINCIPESSA IOLANDA

Tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena:

All’imbocco della strada, con accesso da viale delle Palme:

– Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita, poiché la

strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 8.00 e fino al termine di tutta la

manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate

dalla P.M.);

– “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi

carrabili (regolarmente autorizzati) a i quali è consentito il transito (con accesso/uscita,

soltanto, da su viale delle Palme) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 8.00 alle ore

15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero,

fino a cessate esigenze);

– Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e

comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a

cessate esigenze);

VIALE PRINCIPE UMBERTO

Tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena:

All’imbocco della strada, con accesso da viale delle Palme:

– Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la

strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino

al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate

esigenze);

All’imbocco della strada, con accesso da viale delle Palme:

– ” Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi

carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita,

soltanto, dal su viale delle Palme) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 7.00 alle ore

15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero,

fino a cessate esigenze);

– Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e

comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a

cessate esigenze);

VIALE DELLE PALME

Tratto compreso tra viale Principe Umberto e viale Margherita di Savoia:

All’imbocco della strada, sulla soglia dell’intersezione con viale Principe Umberto:

– Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la

strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 e fino al termine della

gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

– “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi

carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita

soltanto, dal viale Principe Umberto) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 7.00 alle ore

15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero,

fino a cessate esigenze);

– Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e

comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a

cessate esigenze);

VIALE ORFEO

Tratto compreso tra viale Principe Umberto e viale Margherita di Savoia:

All’imbocco della strada, sulla soglia dell’intersezione con viale Principe Umberto:

– Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la

strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 e fino al termine della

gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

– “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi

carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita

soltanto, dal viale Principe Umberto) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 8.00 alle ore

15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero,

fino a cessate esigenze);

– Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e

comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a

cessate esigenze);

VIALE CERERE

Tratto compreso tra viale Principe Umberto e viale Margherita di Savoia:

All’imbocco della strada, sulla soglia dell’intersezione del viale Principe Umberto:

– Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la

strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia dalle ore 7.00 e fino al termine della

gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

– “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi

carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita

soltanto, dal su viale Principe Umberto) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 7.00 alle

ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon

(ovvero, fino a cessate esigenze);

– Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e

comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a

cessate esigenze);

VIA DEGLI OLEANDRI

All’imbocco della strada, con accesso dal viale Principe d i Scalea:

– Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la

strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino

al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze

che saranno valutate dalla P.M.);

Intero tratto (compreso tra viale Principe di Scalea e viale Regina Elena):

All’imbocco della strada, con accesso da viale Principe di Scalea:

– “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi

carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita

soltanto da Viale Principe di Scalea) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 7.00 alle ore

15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero,

fino a cessate esigenze);

– Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e

comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a

cessate esigenze);

VIALE IRIS:

All’imbocco della strada, con accesso da viale Principe di Scalea:

– Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la

strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino

al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate

esigenze);

– “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi

carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita

soltanto, sul viale Principe di Scalea) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 8.00 alle ore

15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero,

fino a cessate esigenze);

– Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e

comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a

cessate esigenze);

VIALE DELLE ROSE

Tratto compreso tra viale Principe di Scalea e viale Regina Elena:

All’imbocco della strada, con accesso da viale Principe di Scalea:

– Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la

strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino

al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate

esigenze);

– “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi

carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita

soltanto, dal su viale Principe di Scalea) i n entrambi i sensi di marcia, dalle ore 7.00 alle

ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon

(ovvero, fino a cessate esigenze);

– Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e

comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a

cessate esigenze);

VIA BORDONARO

Immediatamente prima dell’intersezione con piazza Vergine Maria (nel senso di marcia in

direzione del lungomare Cristoforo Colombo):

– Collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, immettendosi e

proseguendo sul lungomare Cristoforo Colombo non si potrà accedere (al termine dello

stesso lungomare) su viale Margherita di Savoia dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque

fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO

All’altezza dell’ex Istituto “Roosevelt” (nel senso di marcia in direzione di viale Margherita

di Savoia):

– Collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, proseguendo sul

lungomare Cristoforo Colombo, non si potrà accedere (al termine dello stesso lungomare)

su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine

della gara ciclistica ( ovvero, fino a cessate esigenze)

Nelle STRADE (eccetto via Mater Dolorosa) che SBOCCANO su PIAZZA PALLAVICINO

Sulle soglie dell’intersezione d i ciascuna strada con piazza Pallavicino:

– Collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, immettendosi e

proseguendo su via Mater Dolorosa n on si potrà accedere su viale Margherita di Savoia,

dalle ore 7.00 alle ore 15.30e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino

a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

VIA ANNONE

All’imbocco della strada (provenendo dal lungomare Cristoforo Colombo):

– Collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, proseguendo su via

Annone, non si potrà accedere su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 15.30

e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che

saranno valutate dalla P.M.);

SEGNALE DI “STRADA SENZA USCITA”, IN TUTTE LE STRADE (di cui ne sono state

sopra indicate alcune di esse) O TRATTI DI ESSE – PRESEGNALATE A MONTE –

SBOCCANO SIA SULLA CARREGGIATA CHE SULLA SEMICARREGGIATA, DI

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA, CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE SECONDO

IL PRESENTE PROWEDIMENTO, DURANTE L’INTERVALLO DI TEMPO DI

CHIUSURA DELLO STESSO VIALE NEI SOPRA SPECIFICATI RELATIVI

TRATTI.

Maggiori dettagli nell’ordinanza n. 1289 del 06/11/2024 allegata.