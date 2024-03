Palermo Turismo, nuovo volo Sofia-Palermo

«Turisti dalla Bulgaria, in arrivo per la prima volta a Palermo con un volo charter della compagnia BH Air. Alla Fiera internazionale del turismo ITB di Berlino, la principale manifestazione mondiale del settore, come amministrazione comunale in sinergia con la Gesap, società di gestione dell’aeroporto Falcone-Borsellino,

oggi abbiamo avviato le procedure di valutazione dell’offerta del tour operator Onex, rappresentato da Alper Nizam, in collaborazione con Sicilia tourist service, per inaugurare il collegamento con Sofia. Le date previste sono il 20 e 27 maggio, il 23 e 30 settembre, il 7 e 15 ottobre. Sei collegamenti nell’arco di due mesi con un aeromobile da 178 posti. Il tour operator Onex, che opera da oltre 20 anni, finora ha effettuato collegamenti solo con l’aeroporto di Catania, oltre che in Puglia. La nuova rotazione prevista su Palermo, quindi, è una grande opportunità per sviluppare sempre di più il turismo in città, e non solo, con un ulteriore segmento di viaggiatori provenienti dell’Est europeo. Stiamo anche progettando un educational da organizzare a Palermo insieme agli operatori economici bulgari per promuovere la città nel nuovo mercato charter con grandi prospettive per l’economia del comparto turistico-ricettivo».

Lo dichiara Alessandro Anello, assessore al turismo del Comune di Palermo, in occasione della Fiera internazionale del turismo (ITB) di Berlino.

