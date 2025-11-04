Palermo Turismo. Palermo partecipa al World Travel Market di Londra

“La presenza alla fiera Wtm si inserisce in un percorso strategico intrapreso dall’amministrazione comunale che guarda ai mercati del Regno Unito e degli Stati Uniti, ma anche alle nuove frontiere del turismo globale, dal Medio oriente all’Asia.
Palermo punta a consolidarsi sempre di più come meta di riferimento per il settore turistico. alto spendente con un impegno crescente orientato alla destagionalizzazione dei flussi, valorizzando tutto l’anno le bellezze artistiche e culturali della città”.
Lo ha detto l’assessore al Turismo, Alessandro Anello in relazione alla partecipazione della città di Palermo al World Travel Market presso il centro espositivo Excel London, uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi per il turismo globale.
