Palermo “Un Natale di emozioni”. Pubblicato elenco provvisorio progetti

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo l’elenco provvisorio relativo all’Avviso pubblico “Un Natale di emozioni”. Secondo una nota dell’assessorato alle Politiche socio sanitarie, 67 progetti su 93 di soggetti tra enti del terzo settore e organizzazioni attive sul territorio sono risultati finanziabili ed in attesa di verifiche definitive.

I progetti, inseriti nell’ambito delle manifestazioni natalizie in città, sono rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni con lo scopo di promuovere socializzazione, creatività e inclusione attraverso attività educative, ludico-ricreative e culturali sono stati finanziati – si legge ancora – con il Fondo Nazionale Infanzia e Adolescenza 2022 per un costo complessivo poco inferiore ai 468.500 euro.



“Si tratta di un altro segnale concreto di attenzione verso l’infanzia – ha commentato l’assessore Mimma Calabrò – a conferma del nostri impegno per la valorizzazione delle attività educative, sociali e culturali dedicate ai più piccoli, soprattutto nell’imminente periodo natalizio. Nei prossimi giorni – conclude l’assessore – gli uffici procederanno alle fase di verifica e ad eventuali osservazioni con la definitiva pubblicazione della graduatoria”.

