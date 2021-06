PER RINASCERE, il secondo libro di Valeria Vedovatti L’influencer mercoledì 30 giugno alle 19 da Flaccovio Mondadori al San Lorenzo Mercato per incontrare i fan e firmare le copie

E’ una delle influencer più giovani e più seguite, soprattutto dalla coetanee, la sua “famiglia” virtuale supera il milione di follower. Eppure Valeria Vedovatti è così, semplice e sincera, racconta il suo mondo, ma anche problemi e momenti bui. Stavolta ha persino scelto di farlo in prima persona, con Valeria scrittrice pronta ad avvicinare Valeria influencer, e c’è anche un legame sottile con Palermo … E’ tutto nel suo nuovo romanzo sempre per Rizzoli, “Per rinascere” sottotitolo, Se puoi sognarlo, puoi farlo che è soprattutto una dichiarazione di intenti, sulla scia del primo successo di “Come stai?”.

Valeria Vedovatti incontrerà il suo pubblico e firmerà le copie del libro, mercoledì 30 giugno alle 19 da Flaccovio Mondadori al San Lorenzo Mercato.

Valeria Vedovatti (Lugano, 2003) vive a Milano e frequenta il liceo linguistico. Nel 2017 ha aperto il suo canale YouTube, per condividere le sue giornate e strappare un sorriso. Ben presto è diventata una delle influencer più giovani e più seguite del web, arrivando a superare il milione di follower. Per Rizzoli ha pubblicato Come stai? (2019), disponibile in Bur. E ora bissa con “Per rinascere”.

Le vacanze in montagna sono una noia mortale per Gioia, ma non ha altra scelta: sua mamma ha bisogno di passare un po’ di tempo con lei per ricucire il loro rapporto. Così, in men che non si dica, Gioia lascia Palermo, il fidanzato Alex e le sue amiche per recarsi in un hotel tra le cime innevate, dove l’età media della clientela ricorda quella di una casa di riposo. Ma proprio quando ha perso le speranze di incontrare qualche suo coetaneo, scorge una ragazza dal volto familiare… e scopre che ha davanti Valeria Vedovatti, la famosa influencer. Peccato che a Gioia le influencer non piacciono per niente, le sembrano un po’ tutte uguali, superficiali e vanitose. Ma le sue amiche insistono, vogliono che si procuri una videodedica di Valeria, in cambio controlleranno Alex a una festa. Non le resta che accettare l’offerta. Avere a che fare con Valeria, però, si rivela molto meno noioso del previsto e ben presto Gioia si renderà conto che dietro la ragazza che agli occhi di molti può sembrare perfetta, si nasconde un lato che sono in pochi a conoscere, e che i momenti di fragilità non risparmiano nessuno. Tra neve, baite abbandonate e pericoli dietro l’angolo, le due ragazze si conosceranno e questo incontro cambierà per sempre le loro vite. Perché non importa cosa ti è successo, l’importante è rialzarsi. Per rinascere.

Com. Stam.