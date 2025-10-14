Palermo VI Commissione, oggi incontro con i vertici di AMG Energia su Illuminazione pubblica e sicurezza

Oggi si è svolto un incontro tra la VI Commissione Consiliare del Comune di Palermo, i vertici di AMG Energia e il dirigente del settore manutenzione, Ing. Roberto Cairone, per affrontare la problematica della scarsa illuminazione pubblica in città, un tema che incide direttamente sulla sicurezza dei cittadini.

Durante la riunione, la VI Commissione, pur apprezzando il lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione di AMG Energia, guidato dal presidente Francesco Scoma — che ha portato a risultati aziendali significativi, consentendo alla società partecipata di intraprendere un percorso di crescita dopo anni di difficoltà e di garantire stabilità — ha sottolineato come questo successo sia frutto di una collaborazione tra consiglio comunale, amministrazione attiva e vertici aziendali. Tale collaborazione ha permesso l’avvio del processo di assunzione di 10 operai destinati ai settori gas, pubblica illuminazione e impianti termici, aree critiche a causa della carenza di personale; inoltre ha portato all’erogazione del buono pasto ai dipendenti, al risanamento dei disallineamenti con il Comune di Palermo e alla liquidazione della società Energy Auditing, che rappresentava un costo.

Tuttavia, la Commissione non ha potuto apprezzare allo stesso modo il lavoro che negli ultimi mesi sta svolgendo il settore della pubblica illuminazione.

La Commissione ha evidenziato l’urgenza di intervenire per ripristinare l’illuminazione pubblica in numerose strade della città, dando priorità agli impianti completamente spenti in interi quartieri come Villagrazia e Belmonte Chiavelli.

Il presidente Zacco ha chiesto la tempestiva riattivazione del servizio serale dedicato alla riparazione dei singoli punti luce, indispensabile per riaccendere le numerose lanterne spente in diversi quartieri, mentre il presidente Scoma ha assicurato che il servizio sarà riattivato entro una settimana.

È stata inoltre evidenziata la necessità di una verifica approfondita da parte del settore manutenzioni sugli impianti della zona nord di Palermo, consegnati sette anni fa ma non ancora pienamente funzionanti secondo gli standard previsti.

Per la zona sud, sono già iniziati i lavori di efficientamento, con la prevista installazione di oltre mille punti luce a LED.

La VI Commissione conferma il proprio impegno nel monitorare costantemente la situazione per garantire ai cittadini una città più sicura e meglio illuminata.

