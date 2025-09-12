Palermo Via Cala, palo incidentato già rimosso da AMG Energia

Gli operatori di AMG Energia hanno già rimosso il palo bilampada di via Cala, all’altezza del civico 50, che oggi è stato violentemente colpito da un’auto. Gli operatori di AMG sono stati allertati dalla polizia municipale intorno alle 5 e sono tempestivamente intervenuti avviando le verifiche sul sostegno di cui si è resa necessaria la rimozione.

Il palo bilampada, che fa parte dell’impianto di illuminazione artistico alimentato a led di recente installazione nella spina centrale dello spartitraffico di via Cala, ha un corpo di ghisa: l’urto lo ha divelto alla base e lo ha fatto inclinare. Il sostegno è stato già rimosso, eliminando il pericolo. Trattandosi di un palo artistico, AMG Energia procederà adesso ad acquisire i componenti necessari alla ricollocazione, intervento che sarà effettuato non appena verrà definita la pratica per il risarcimento del danno.

Palermo 12 settembre 2025

Foto: via Cala, il palo colpito da un’auto e inclinato

Com. Stam.