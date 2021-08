Partiranno entro fine mese, nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Emerico Amari, le opere di restyling della strada, con la collocazione di opere minimali e arredi urbani lungo tutta la carreggiata.

La via, per dare ideale continuità all’ingresso principale del porto, è già stata pedonalizzata nel tratto compreso tra la via Francesco Crispi e la via Principe di Scordia.

“La riqualificazione di via Emerico Amari – dichiara Fabio Giambrone, vice sindaco e assessore al Decoro Urbano e al Coime – rientra in un progetto più vasto che riguarda tutta la zona del porto e le vie interessate dal percorso turistico verso il centro città. Già riqualificata la via principe di Granatelli che potrebbe diventare ‘La via dell’Arte’ con le sue istallazioni artistiche, i murales, nuovo asfalto, marciapiedi, arredo urbano e video sorveglianza, il cui progetto pilota, realizzato con le maestranze comunali del Coime, sarà replicato per via Emerico Amari e altri luoghi limitrofi, in cui sarà necessario rigenerare l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti degli operatori turistici e commerciali del centro città. I lavori inizieranno il 30 agosto e vedranno impegnata, oltre al Coime, anche l’Amg”.

“Le opere da svolgere – scrive in una nota Francesco Teriaca, dirigente del Coime e coordinatore dei lavori – consistono nell’eliminazione di due marciapiedi spartitraffico, posti al centro del sito; l’eliminazione di pali di segnaletica varia; ripristino delle relative aree di sedime; collocazione di un inserto in marmette di ceramica raffigurante la Rosa dei Venti; collocazione di fioriere e panchine. Inoltre sarà eseguito, ove necessario, il riposizionamento a quota stradale dei coperchi dei pozzetti esistenti. A dare un tocco qualificante al restyling complessivo è prevista, infine, la pitturazione dell’asfalto esistente, finalizzata a far risaltare i decori stradali e la Rosa dei Venti in particolare”.

