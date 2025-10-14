Palermo Via Francesco Crispi. Nuova regolamentazione viaria e della sosta in entrambe le carreggiate – Ordinanza n.1493 allegata

Si allega l’Ordinanza n.1493 che dispone ad integrazione delle O.D. n. 880 del 17/07/2024, la O.D. n. 1273 del 05/11/2024 e la O.D. n. 844 del 21/05/2007

La seguente regolamentazione viaria e della sosta di via Francesco Crispi: Carreggiata lato mare: Intero tratto compreso tra il civico 125 (dopo spartitraffico) e Via Domenico Scinà (esclusa):

• istituzione del divieto di sosta 00.00/24.00 (fig. II 74 art. 120) posto ambo i lati della strada;

• istituzione di n. 3 corsie di marcia, delimitate da striscia discontinua di preselezione (fig. II 426 art. 139), aventi le seguenti larghezze secondo il senso di marcia:

– corsia lato destro con dimensione maggiore o uguale a mt 3,50 (a servizio di linee di TPL o mezzi pesanti)

– corsia centrale con dimensione maggiore o uguale a mt. 3,00;

– corsia lato sinistro maggiore o uguale a mt. 2,75.

Altezza del civico 125 (dopo spartitraffico):

• istituzione di striscia di raccordo per presenza di ostacoli (Fig. II 430 art. 142) al termine del cordolo di separazione posto tra la carreggiata proveniente dal sottopasso e la carreggiata di raccordo proveniente da piazza XIII vittime;

Altezza varco Sammuzzo (semaforo pedonale):

• istituzione di strisce continue di separazione dei sensi di marcia di corsia e di margine lungo la zona di attestamento (fig. II 426 art. 139) per 50 mt fino all’altezza delle strisce di arresto (STOP) che precede l’attraversamento pedonale con seguente segnaletica orizzontale (Fig. II 438/a e II 440 Art. 147) secondo il senso di marcia:

– corsia lato destro con freccia direzionale di preselezione “destra”;

– corsia centrale con freccia direzionale di preselezione “dritto”;

– corsia lato sinistro con freccia direzionale di preselezione “dritto”.

• Apposizione di segnale verticale di direzione urbano (Fig. II 248

Art. 128) con dicitura “Varco Sammuzzo” e simbolo indicante “Porto” (fig. II 119 art. 125).

Altezza varco Piave/Amari (semaforo pedonale):

• istituzione di strisce continue di separazione dei sensi di marcia di corsia e di margine lungo la zona di attestamento (fig. II 426 art. 139) per 50 mt fino all’altezza delle strisce di arresto (STOP) che precede l’attraversamento pedonale con seguente segnaletica orizzontale (Fig. II 438/a Art. 147) secondo il senso di marcia:

– corsia lato destro con freccia direzionale di preselezione “destra”;

– corsia centrale con freccia direzionale di preselezione “dritto”;

– corsia lato sinistro con freccia direzionale di preselezione “dritto”.;

• Apposizione di segnale verticale di direzione urbano (Fig. II 248 Art. 128) con dicitura “Varco Molo Piave” e simbolo indicante “Porto” (fig. II 119 art. 125);

• istituzione di segnale “fermarsi e dare precedenza” con apposizione di segnaletica verticale di “STOP” (Fig. II 37 Art. 107) e segnaletica orizzontale (striscia orizzontale di arresto e simbolo Stop) Fig. 432/b Art.144.

Altezza varco S. Lucia: • istituzione di strisce continue di separazione dei sensi di marcia di corsia e di margine lungo la zona di attestamento (fig. II 426 art. 139) per 50 mt fino all’altezza dell’attraversamento pedonale:

• con seguente segnaletica orizzontale (Fig. II 438/a e II 440 Art. 147) secondo il senso di marcia:

– corsia lato destro con freccia direzionale di preselezione “destra”;

– corsia centrale con freccia direzionale di preselezione “dritto”;

– corsia lato sinistro con freccia direzionale di preselezione “dritto”.

• Apposizione di segnale verticale di direzione urbano (Fig. II 248 Art. 128) con dicitura “Varco Molo Santa Lucia” e simbolo indicante “Porto” (fig. II 119 art. 125);

Carreggiata lato monte:

Intero tratto compreso tra via Domenico Scinà (esclusa) e via Onorato (prima dello spartitraffico):

• istituzione di n. 3 corsie di marcia, delimitate da striscia discontinua di preselezione (fig. II 426 art. 139), aventi le seguenti larghezze secondo il senso di marcia:

– corsia lato destro con dimensione maggiore o uguale a mt 3,50 (a servizio di linee di TPL o mezzi pesanti)

– corsia centrale con dimensione maggiore o uguale a mt. 3,00;

– corsia lato sinistro maggiore o uguale a mt. 2,75.

Tratto compreso tra via Domenico Scinà e via Collegio Di Maria al Borgo:

• istituzione della sosta in maniera parallela al marciapiede;

• conferma dell’O.D. n. 844 del 21/05/2007, relativa all’istituzione di 2 posti taxi altezza civ. 230;

Tratto compreso tra via Collegio Di Maria al Borgo e Via Benedetto Gravina:

• conferma dell’O.D. n.880 del 17/07/2024, relativa all’istituzione del divieto di fermata;

• istituzione di segnaletica orizzontale a “zig-zag” (Fig. II 436 art. 145) ad integrazione dell’O.D. n.880 del 17/07/2024;

Altezza piazza Camilleri (semaforo pedonale):

• istituzione di strisce continue di separazione dei sensi di marcia di corsia e di margine lungo la zona di attestamento (fig. II 426 art. 139) per 50 mt fino all’altezza delle strisce di arresto (STOP) che precede l’attraversamento pedonale con seguente segnaletica orizzontale (Fig. II 438/a e II 440 Art. 147) secondo il senso di marcia:

– corsia lato destro con freccia direzionale di preselezione “destra”;

– corsia centrale con freccia direzionale di preselezione “dritto”;

– corsia lato sinistro con freccia direzionale di preselezione “dritto”.;

• istituzione di segnale “fermarsi e dare precedenza” con apposizione di segnaletica verticale di “STOP” (Fig. II 37 Art. 107) e segnaletica orizzontale (striscia orizzontale di arresto e simbolo Stop) Fig. 432/b Art.144.

Tratto compreso tra via Via Benedetto Gravina e via Ammiraglio Gravina:

• conferma dell’O.D n.1273 del 05/11/2024;

• istituzione di striscia di raccordo per presenza di ostacoli (Fig. II 430 art. 142) lungo il lato sinistro del cordolo di separazione posto tra via Crispi e piazza Camilleri, di larghezza non inferiore a 50 cm;

Tratto compreso tra via Ammiraglio Gravina e via Mariano Stabile:

• istituzione della sosta parallela al marciapiede sul lato destro della carreggiata;

Altezza civico 108 (semaforo pedonale):

• istituzione di strisce continue di separazione dei sensi di marcia di corsia e di margine lungo la zona di attestamento (fig. II 426 art. 139) per 50 mt fino all’altezza delle strisce di arresto (STOP) che precede l’attraversamento pedonale con seguente segnaletica orizzontale (Fig. II 438/a e II 440 Art. 147) secondo il senso di marcia:

– corsia lato destro con freccia direzionale di preselezione “dritto + destra”;

– corsia centrale con freccia direzionale di preselezione “dritto”;

– corsia lato sinistro con freccia direzionale di preselezione “dritto”.

Altezza via Mariano Stabile: • apposizione di segnale verticale di direzione urbano (Fig. II 248 Art. 128) con dicitura “Tribunale” e simbolo indicante “Tribunale” (fig. II 189 art. 125); • apposizione di segnale verticale di direzione urbano (Fig. II 248 Art. 128) con dicitura “Teatro Politeama” e simbolo indicante “Teatro” (fig. II 196 art. 125);

• apposizione di segnale verticale di direzione urbano (Fig. II 248 Art. 128) con dicitura “Villa Filippina” e simbolo indicante “Parco giochi” (fig. II 198 art. 125).

Altezza via Onorato (prima dello spartitraffico):

• istituzione di striscia di raccordo per presenza di ostacoli (Fig. II 430 art. 142) all’inizio del cordolo di separazione posto tra la carreggiata diretta al sottopasso e la carreggiata di raccordo diretta a piazza XIII vittime;

• istituzione di strisce continue di separazione dei sensi di marcia di corsia e di margine lungo la zona di attestamento (fig. II 426 art. 139) per 50 mt fino all’altezza delle strisce di arresto (STOP) che precede l’attraversamento pedonale con seguente segnaletica orizzontale (Fig. II 438/a e II 440 Art. 147) secondo il senso di marcia:

– corsia lato destro con freccia direzionale di preselezione “destra”;

– corsia centrale con freccia direzionale di preselezione “dritto”;

– corsia lato sinistro con freccia direzionale di preselezione “dritto”.

Com. Stam.