Palermo Via libera della regione alle medie strutture di vendita fino a 2.000 mq nel centro storico

La firma da parte dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente del Decreto Assessoriale n. 328 del 28 ottobre 2025, con cui si conclude positivamente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dà il via libera alla modifica dell’articolo 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Commerciale del Comune di Palermo.

Grazie a questo provvedimento, sarà possibile autorizzare l’insediamento di medie strutture di vendita fino a 2.000 metri quadrati anche nelle zone A, cioè nel centro storico e nelle aree di maggiore pregio urbano, con l’obiettivo di favorire la riqualificazione del tessuto economico e commerciale della città e attrarre nuovi investimenti privati.

A seguito di questa approvazione regionale, il Comune avvierà adesso la Conferenza dei Servizi entro 30 giorni, che si concluderà nei 45 giorni successivi, per acquisire tutti i pareri tecnici e ambientali necessari. Al termine di tale fase, sarà predisposta la delibera di Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva della modifica dell’articolo 5 del Piano Commerciale, che renderà pienamente operativa la nuova disciplina.

Dichiarazione del Sindaco Roberto Lagalla: “Ringrazio la Regione Siciliana, l’Assessore Savarino e la Commissione Tecnica Specialistica per l’impegno e la collaborazione istituzionale che hanno permesso di raggiungere questo importante risultato. È un passo avanti per una città che vuole crescere nel rispetto dell’ambiente e delle regole, restituendo al centro storico una funzione economica vitale e sostenibile e dando la possibilità ad alcuni grandi assi della città di cambiare ulteriormente volto”.

Dichiarazione dell’Assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti: “Questo provvedimento apre la strada a una nuova fase di sviluppo commerciale per Palermo. Dopo anni di vincoli, sarà finalmente possibile insediare medie strutture di qualità anche nel centro storico, creando occupazione e valorizzando spazi oggi sottoutilizzati. Ringrazio la Regione e gli uffici comunali per il lavoro svolto: la collaborazione istituzionale è la chiave di questo successo che restituisce fiducia a imprese e cittadini”.

Dichiarazione dell’Assessore all’Urbanistica Maurizio Carta: “Il decreto regionale riconosce la validità del lavoro tecnico e pianificatorio condotto dal Comune e ci permette di aggiornare il Piano Commerciale in coerenza con il nuovo PUG. Con la prossima Conferenza dei Servizi e la delibera di Consiglio Comunale, daremo piena attuazione a una norma che coniuga tutela e sviluppo, innovando il modo in cui si pensa e si vive il centro storico di Palermo”.

