Palermo Via Maqueda bassa: “Potenziati i controlli, più sicurezza e decoro nella zona. Parte il piano condiviso con residenti e commercianti”

“Finalmente sono stati potenziati i controlli e la vigilanza nella parte bassa di Via Maqueda e nelle zone circostanti. Un sentito ringraziamento va alle Forze dell’Ordine e, in particolare, al Corpo della Polizia Municipale, che da alcuni giorni ha intensificato la propria attività di monitoraggio lungo l’intero asse di Via Maqueda. Da settimane lavoriamo fianco a fianco con il comitato dei residenti, insieme a imprenditori e commercianti della zona, per dare vita a un progetto di rinascita di questa parte importante della città, che deve tornare a essere un “salotto” e non una zona franca. Il tavolo di confronto, svoltosi otto giorni fa alla presenza di alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale, sta già cominciando a dare i suoi frutti. È stato avviato un percorso concreto di collaborazione con i cittadini e, grazie anche al contributo delle società partecipate, si sta lavorando per restituire decoro e pulizia e per potenziare l’illuminazione nell’intera area. L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità di una zona preziosa della città, restituendole il ruolo e il valore che merita oltre che quello di contrastare con decisione ogni forma di illegalità e abusivismo”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali Domenico Bonanno e Viviana Raja, promotori del tavolo di confronto su via Maqueda bassa che si è svolto il 14 ottobre scorso presso la Chiesa dell’Assunta.

