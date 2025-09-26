Palermo Via Mariano Stabile, al via senso unico di marcia nel tratto tra le vie Amari e Roma

L’ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, a parziale modifica della O.S. n. 2437 del 29/7/1999, ha emanato un’ordinanza che istituisce una nuova regolamentazione della circolazione veicolare in via Mariano Stabile (nel tratto compreso tra le vie Michele Amari e Roma).

Nel dettaglio il provvedimento, che segue le modifiche introdotte a metà agosto su via Roma, prevede l’istituzione del senso unico di marcia in via Mariano Stabile, nel tratto e nel senso tra le vie Michele Amari e Roma previa apposizione di idonea segnaletica stradale e adeguamento, al nuovo senso di marcia, dei segnali che regolamentano la sosta.

Il provvedimento diverrà esecutivo esclusivamente in concomitanza con l’accensione dell’impianto semaforico a ciclo fisso che regolamenterà, previa apposita ordinanza istitutiva, l’incrocio tra le vie Roma e Mariano Stabile.

Maggiori dettagli nell’ordinanza allegata.

Com. Stam.