Palermo Via Tiro a Segno

«Dopo ripetuti sopralluoghi e sollecitazioni, via Tiro a Segno, all’altezza del civico 60, da molti anni versa in una totale condizione di degrado non più sostenibile.

La mancanza di rete fognaria che causa la fuoriuscita di liquami nell’area condominiale, dannosa dal punto di vista sanitario e non solo, non consente alle famiglie che vi abitano, di vivere una condizione normale, come giusto che sia, per potere svolgere i più elementari bisogni quotidiani. L’aria irrespirabile, i liquami e la presenza di zanzare e ratti non permettono ai bambini di stare quantomeno all’aria aperta, costringendoli a rimanere in casa. Invito gli organi competenti a intervenire con tempestività alla risoluzione del problema per porre fine definitivamente al grave problema che incombe e che non è più rimandabile».

Lo dichiara Giuseppe Federico, presidente della seconda Circoscrizione.

