Sono stati consegnati stamani i lavori riguardanti le Strade Provinciali dell’area del Corleonese e del Partinicese: SP4 “Portella di Poira” San Cipirrello -Corleone, SP2 “Fellamonica” Partinico- San Cipirrello, SP82 “Del Giardo” Prizzi

Si tratta del Secondo lotto di lavori avviato successivamente al periodo di chiusura dovuta all’emergenza pandemica, e il cui importo complessivo ammonta a €. 4.800.000,00.

I cantieri relativi verranno allestiti entro le prossime due settimane nel rispetto delle regole previste dall’emergenza Covid.

Alla Cerimonia erano presenti oltre al Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, gli assessori regionali alle Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone, e alla Salute, Ruggero Razza, il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, l’arcivescovo di Monreale, Mons. Michele Pennisi, il Sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi e per la Città Metropolitana di Palermo il Capo di Gabinetto, Marianna Mirto e il Capo Area Direzione Viabilità, Salvatore Pampalone.

I lavori in oggetto prevedono in modo specifico:

S.P. n° 4 “Di Portella Di Poira”: che collega San Cipirello – Corleone.

Lavori di M.S. per la ripresa di tratti in frana, la sistemazione del piano viabile in tratti saltuari e la realizzazione di opere di presidio e corredo.

Progetto esecutivo del 16/12/2019 di € 4.000.000,00.

Progetto finanziato con fondi di cui alla D.G.R. n. 64 del 04 marzo 2015

S.P. n° 2 “Di Fellamonica”: che collega Partinico – San Cipirello.

Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale.

Progetto esecutivo del 21/08/2019 di € 500.000,00.

Progetto finanziato con fondi Patto per il Sud (DGR n. 344 del 29/12/2015)

S.P. n° 82 “Del Giardo”. Territorio di Prizzi.

Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale.

Progetto esecutivo del 21/08/2019 di € 300.000,00.

Progetto finanziato con fondi del D.M. 123/2020

È inoltre previsto per la stessa area un ulteriore investimento di euro € 42.221.913,57, per progetti già approvati e finanziati, già approvati e in attesa di finanziamento ed esecutivi in fase di approvazione, di cui seguirà puntuale comunicazione.

È stato altresì avviato ieri in conferenza di servizi l’approvazione del 5° lotto dei lavori sulla SP4 strada di collegamento San Cipirrello-Corleone.

Ad oggi sono state impegnate in tutto somme per un importo € 8.748.000,00.

La Direzione Viabilità dell’Ente di cui è responsabile l’I.g. Salvatore Pampalone, ha comunicato inoltre che grazie all’intesa tra il Sindaco della Città Metropolitana, Leoluca Orlando, il Sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, e l’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, con il beneplacito del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, è stato già avviato a finanziamento il progetto esecutivo, pari a € 5.350.000,00, riguardante la seconda frana – di Pietralunga.

E ancora grazie all’intesa con il Commissario di Governo per i dissesti idrogeologici, Maurizio Croce, l’Ing. Prof. Maurizio Ziccarelli, con somme della Città Metropolitana di Palermo, ha redatto e presentato il progetto esecutivo di € 5.000.000,00, che finanzierà lo stesso Commissario, per eliminare le frane a monte della SP4 e rendere saldi e definitivi i due progetti.

“La consegna dei lavori di queste strade provinciali sono altre opere di concreta risposta alle richieste dei Sindaci e delle popolazioni di questa importante area territoriale – ha dichiarato il Sindaco Metropolitano – Il risultato si sta raggiungendo grazie alla sinergia profusa da tutte le istituzioni coinvolte, Ministero delle Infrastrutture, Regione, Comuni, CMP e Università che è stata determinate per lo studio geotecnico della frana, quando non c’erano risorse disponibili, Istituzioni sollecitate appunto dal mondo civile che nutre grandi aspettative per il risanamento del proprio territorio.

L’approvazione e l’equilibrio del bilancio della Città Metropolitana di Palermo – ha concluso LeolucaOrlando – insieme alla professionalità dei tecnici stanno affrontando e risolvendo problemi e criticità risalenti a tempi lontani, anche così si promuove vivibilità e sviluppo nelle splendide aree interne della nostra regione.”

Il Sindaco Metropolitano al termine della cerimonia di consegna dei lavori ha partecipato ad un incontro con i Sindaci del territorio per discutere di viabilità e dei prossimi progetti, già in itinere.

Com. Stam.