Palermo Viabilità: “Da oggi cambia il senso di marcia in via Errante, salta il tappo di via Perez”

«Da questa mattina tir e autovetture che transitano da via Perez potranno finalmente girare da via Vincenzo Errante per raggiungere via Oreto.

Dopo i mesi di sofferenza dovuti al fatto che i tir che passavano da via Perez dovevano girare da via Armó ( che è una via stretta dove spesso i mezzi pesanti restavano bloccati) finalmente è cambiato il senso di circolazione.

Si è arrivati a questo dopo una petizione con centinaia di firme promossa anche dalla Lega e quindi un’ulteriore valutazione tecnica dell’ufficio traffico.

Risolvere un problema in città non ha colore politico, quello che è interessante in ciò che è successo per la vicenda di via Perez/ via Errante è che c’è stato un interessamento molto forte da parte della cittadinanza che è diventata protagonista del suo territorio.

Chiediamo adesso la collaborazione di tutti i cittadini perché rispettino la nuova segnaletica e rendano quindi il traffico ancora più fluido».

Lo dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Igor Gelarda.

