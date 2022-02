Palermo Viabilità – Incontro tecnico- operativo Progettazione accessibilità centro Rimed di Carini

Nel corso dell’incontro convocato lunedì 7 febbraio al Ministero Infrastrutture e Trasporti e presieduto dal Ministro Enrico Giovannini, con la partecipazione degli Amministratori Delegati di Anas e Rfi, si sono esaminati numerosi progetti già finanziati su risorse del PNRR nella città e nella area metropolitana di Palermo, oggetto di grande impegno da parte di tutte le istituzioni coinvolte.

“In tale incontro con il Ministro -ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando – ho rappresentato progetti ed esigenze della realtà palermitana accompagnato dai tecnici della Città Metropolitana.”

Tra tali numerosi progetti vi è la realizzazione e la infrastrutturazione del territorio di riferimento di Rimed ed Ismett 2.

Ed è proprio in merito all’attuazione delle proposte di intervento del progetto di viabilità per l’accesso alla nuova struttura Rimed di Carini CBRB/ISMETT2 per cui è in corso la progettazione a cura dello studio dell’arch. Renzo Piano, e di cui si ipotizza l’apertura nel 2027, che ha avuto luogo oggi presso la sala Martorana di Palazzo Comitini, una riunione tecnico-operativa.

l Comune di Carini ha redatto due studi di fattibilità tecnico-economica di sistemazione delle due strade, dell’importo complessivo rispettivamente di € 3.900.000,00 per la via Ponticelli ed € 5.450.000,00 per la via Berlinguer.

Sono inoltre in corso delle interlocuzioni con RFI per una possibile stazione ferroviaria in prossimità dell’area del CBRB/ISMETT2.

Alla riunione alla quale era presente oltre al Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, il Segretario/Direttore Generale Antonella Marascia, il Capo Area Viabilità, Salvatore Pampalone i Vertici dell’ANAS e in collegamento remoto il dott. Giuliano Colangeli rappresentante del Ministero delle Infrastrutture, i rappresentanti legali e Amministrativi del Rimed e dell’Ismet e l’ufficio Staff PNRR della Città Metropolitana di Palermo, promotore su individuazione del Ministero delle Infrastrutture.

La Città Metropolitana di Palermo è stata individuata come Ente facilitatore della realizzazione del progetto in particolare per quanto concerne l’accessibilità al centro.

Nel corso della riunione si è discusso dei progetti inerenti all’accessibilità, una parte dei quali già finanziata dalla Città Metropolitana di Palermo. Il Ministero delle Infrastrutture si è reso disponibile a finanziare un masterplan complessivo su cui i tecnici stanno già lavorando e che verrà consegnato la prossima settimana.

Com. Stam.