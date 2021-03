A seguire il testo della video-dichiarazione del sindaco, Leoluca Orlando, con riferimento alle ultime due ordinanze sindacali: la 22 del 3 marzo che conferma il divieto di stazionamento e la 23 del 4 marzo che mira ad evitare gli assembramenti.

Ancora due ordinanze per confermare la cura e l’attenzione, ma anche la preoccupazione per il diffondersi del contagio. Una ordinanza che conferma il divieto di stazionamento in zone già individuate del centro, come il centro storico, Politeama e Libertà ed il sabato e la domenica il divieto di stazionamento lungo tutta la fascia costiera. E poi l’altra ordinanza, questa più mirata, ad evitare gli assembramenti in zone nelle quali si verifica una larga partecipazione di giovani. Mi riferisco a via Spinuzza, a Sant’Anna, adesso anche alla Vucciria oltre che a Mondello. Sì, i giovani: ormai i dati sono fin troppo chiari ed anche preoccupanti. La grande maggioranza dei contagiati a seguito della variante del virus è di giovani dai 13 ai 19 anni, che sono esposti a rischi, a pericoli, a differenza di quanto si pensasse sino a qualche settimana fa. Sono esposti a rischi e pericoli loro ed anche i familiari che con loro vivono. Per cui avere cura della salute da parte dei giovani e dei giovani è anche un modo per avere cura della salute di chi è più esposto a conseguenze negative, anche letali, per quanto riguarda il contagio. Perché i morti continuano ad esserci, continua ad esserci la diffusione del contagio. Per favore, non soltanto rispettate le ordinanze ma, soprattutto, abbiate cura della salute vostra e dei vostri cari. Ne va della salute ma ne va anche della vita, non dimentichiamolo.”

