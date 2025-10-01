Palermo Villa Esercito a Palermo

“Il Villaggio Esercito è un evento organizzato dal Ministero della Difesa e rientra in un programma già da tempo pianificato nell’ambito delle attività di avvicinamento tra l’Esercito e la popolazione civile, con l’obiettivo di rafforzare il legame con le comunità e promuovere una cultura della sicurezza, della solidarietà e della difesa civile.

In questa occasione, vogliamo ricordare con orgoglio l’impegno dell’Esercito Italiano nelle missioni umanitarie e di peacekeeping che, in numerosi scenari internazionali, vedono i nostri militari operare quotidianamente per la tutela dei diritti umani, la protezione delle popolazioni civili e il ripristino della convivenza pacifica. Perché la presenza dell’Esercito, ispirandosi all’articolo 52 della Costituzione, rappresenta un punto di riferimento di garanzia e tutela della democrazia.



Anche nei più recenti contesti di crisi, l’Italia ha saputo offrire un contributo concreto alla sicurezza e alla stabilità. In ambito europeo, il nostro Paese ha partecipato alla protezione dello spazio aereo, di fronte alle provocazioni e alle minacce provenienti dalla Russia, contribuendo alla difesa collettiva prevista dai trattati internazionali. Mentre nello scenario mediorientale, l’Italia ha agevolato l’invio degli aiuti umanitari verso Gaza, sostenendo le operazioni internazionali e garantendo, entro i limiti consentiti, la protezione della navigazione della Flotilla.



È importante sottolineare come proprio i militari, più di chiunque altro, conoscano il valore della vita umana e ripudino la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. In quanto donne e uomini al servizio della collettività, i nostri militari portano nel cuore un profondo rispetto per la dignità di ogni persona e operano sempre nel segno della legalità e della pace.



Ecco perché l’evento di Palermo aderisce convintamente ai valori della pace, del dialogo e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle sensibilità di tutti. Comprendiamo e rispettiamo le osservazioni di coloro che hanno espresso riserve, riconoscendo in esse il comune desiderio di un mondo senza guerre. E proprio perché, come loro, Palermo e questa amministrazione abbracciano senza il minimo indugio il desiderio di pace, è propizio il momento per rinnovare un patto di solidarietà e vicinanza tra istituzioni, civili e militari, e i cittadini: uniti nel desiderio di pace, nel superamento dei conflitti e nella costruzione di un futuro fondato sulla convivenza civile, la sicurezza umana e la cooperazione tra i popoli”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Com. Stam.