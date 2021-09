Prosegue l’impegno dell’Area verde e vivibilità a Villa Trabia con la costante attenzione dell’assessore al ramo, Sergio Marino, e della capo area, Paola Di Trapani.

Dopo aver provveduto alla sostituzione della pompa, indispensabile per la fornitura di acqua, oggi sono iniziate le attività di messa in sicurezza del ficus in corrispondenza dell’ingresso di via Antonio Salinas a seguito del cedimento di una branca. Solo dopo il completamento degli interventi di potatura sarà valutata la possibilità di una riapertura dell’ingresso.

Le attività di messa in sicurezza del patrimonio arboreo di Villa Trabia proseguiranno nei prossimi giorni sempre sotto la sorveglianza della Sopraintendenza di Palermo.

“Grazie all’impegno degli Uffici del Settore verde e giardini e del Ragioniere Generale – dichiara l’assessore Marino – si sono potute trovare le risorse per la sostituzione della pompa utile alla irrigazione della Villa. Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno contattato per sollecitare l’intervento, anche proponendosi per contribuire al reperimento delle somme e così manifestando il loro interesse e attaccamento alla nostra Villa storica. Adesso mi auguro che l’intervento di potatura e messa in sicurezza del Ficus possa determinare le condizioni per la riapertura dell’ingresso di via Salinas, mentre proseguiranno le operazioni di potatura delle altre alberature che ne hanno bisogno”.

