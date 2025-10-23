Palermo Ville e Giardini. Dal 26 ottobre in vigore orario invernale

Dal prossimo 26 ottobre entrerà in vigore l’orario invernale di apertura e chiusura di ville, parchi e giardini comunali. Lo rende noto l’assessorato Verde e Vivibilità. In particolare:

Strutture fornite di adeguato impianto di illuminazione artificiale: Parco Piersanti Mattarella (ex Giardino Inglese) – Villa Costa – Giardino Rosa Balistreri (Roseto) – Villa Trabia – Giardini della Zisa, apertura ore 7, chiusura ore 18. La nota dell’assessorato indica, inoltre, che “l’apertura e chiusura di Villa Trabia e dei Giardini della Zisa è attribuita al personale della società partecipata Re.Se.T. mentre il Giardino Rosa Balistreri (Roseto) a soggetto privato quale obbligo di convenzione”.

Strutture senza adeguato impianto di illuminazione artificiale: Parterre Falcone/Morvillo – Villa Giulia – Giardino dei Giusti – Villetta Tricoli – Villa Garibaldi, apertura ore 7 chiusura ore 16.30.

La nota dell’assessorato precisa inoltre che “ville e giardini comunali resteranno chiusi nei seguenti casi: emissione di avvisi di allerta meteo arancione o rossa ed in caso di vento o allerta vento, secondo i bollettini emanati dai competenti organi nazionali e regionali; lavori all’interno delle ville e/o interventi di manutenzione e/o interventi sul patrimonio vegetale che non consentano la presenza di utenti”.

