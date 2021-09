“La villetta Sciascia, che si trova tra via Enrico Fermi e via Ugo Falcando, è da anni senza adeguata illuminazione. Lampioni spenti o privi di lampade, altri inclinati a causa degli urti e quindi pericolanti, fanno di questo giardino un luogo ormai infrequentabile, soprattutto al calare della sera. È dimostrato che in assenza di luce gli atti di microcriminalità aumentano e non fa eccezione il caso della villetta, evitata dai residenti per timore di subire degli agguati. Proprio a partire dalle ripetute e numerosissime segnalazioni degli abitanti del quartiere, Concetta Amella e Simona Di Gesù intendono sollecitare il ripristino dell’impianto di illuminazione. In particolare, il consigliere comunale Amella e il consigliere della V circoscrizione Di Gesù chiedono all’amministrazione comunale che venga con urgenza predisposto un preventivo, per poi mettere in atto i lavori, e che venga stabilito un crono programma per dettare i tempi di manutenzione.

Il tutto affinché la villetta Sciascia possa tornare a essere illuminata e frequentata in tutta sicurezza dalla cittadinanza il prima possibile”.

Lo dichiara la consigliera del Movimento 5 Stelle, Concetta Amella.

Com. Stam.