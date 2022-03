Palermo. Wedding, Anello e Luparello (Lega): “Ok a codice Ateco per matrimoni, Comune ora promuova settore”

“Buone notizie per le aziende del wedding e degli eventi a Palermo come in tutt’Italia che grazie a un emendamento della Lega approvato lunedì notte in commissione Bilancio al Senato avranno assegnati codici Ateco specifici.

Una risposta concreta alle richieste di migliaia di lavoratori di un comparto importante per la nostra economia, una battaglia vinta anche dopo l’incontro avuto in commissione consiliare Attività produttive con i rappresentanti del movimento nazionale Italian Wedding Industry”.



Così in una nota Alessandro Anello, vice presidente della commissione Attività produttive al Comune di Palermo, ed Elisabetta Luparello, coordinatrice provinciale della Lega Giovani.



“L’emendamento presentato dai senatori Luca Briziarelli, Massimiliano Romeo e Alberto Bagnai, approvato all’interno del decreto Sostegni ter, garantirà l’individuazione con chiarezza di un codice Ateco specifico nell’ambito di ciascuna attività connessa al settore dell’organizzazione di matrimoni ed eventi privati. Un risultato raggiunto per conto di tante aziende che sperano di tornare al più presto a lavorare a pieno regime dopo due anni di pandemia offrendo servizi alle tante coppie di sposi che da oltre lo Stretto, molte delle quali straniere, decidono di organizzare la festa per il giorno del Sì a Palermo come in altre località dell’Isola. Il wedding registra un fatturato che supera i 15 miliardi, contribuisce a valorizzare le tipicità locali e l’identità dei territori da Sud a Nord, ma soprattutto conta decine di migliaia di posti di lavoro che vanno tutelati. Lavoreremo adesso affinché nell’ambito delle attività del Comune possano avviarsi progetti di valorizzazione e promozione del settore”.

