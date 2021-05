“La scelta di riattivare la ZTL diurna a partire dal primo giugno evidenzia il totale scollamento tra l’Amministrazione e la realtà dei cittadini.

Nelle scorse settimane, avevamo già chiesto al Sindaco di prorogare la sospensione della ZTL diurna sino a quando non sarà dichiarata la fine dello stato di emergenza pandemica e di non riattivare la ZTL notturna per tutto il 2021, anche alla luce della lenta e progressiva ripresa delle attività commerciali che risiedono nelle aree coinvolte dal provvedimento.

Riteniamo fondamentale da parte dell’Amministrazione non limitare la circolazione ai mezzi privati che in questo momento, per tanti cittadini, rappresentano l’unico modo per raggiungere in sicurezza i luoghi, anche perché a Palermo i mezzi pubblici non spiccano certo per eccellenza del servizio e non costituiscono un’alternativa valida per chi deve recarsi nel perimetro della Zona a Traffico Limitato o necessita di un percorso alternativo per scansare gli ingorghi provocati dai molteplici cantieri aperti.

Auspichiamo certamente un progressivo ritorno alla normalità, ma dobbiamo riconoscere che la Sicilia è attualmente al secondo posto per numero di contagi anche a causa di una campagna vaccinale che ha stentato a decollare e che ci auguriamo possa veder crescere il numero di soggetti immunizzati”.

Lo dichiarano Rosalia Viviana Lo Monaco, Concetta Amella e Antonino Randazzo del Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle.

Com. Stam.