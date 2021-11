Palermo2022, l’avertissement di Figuccia: “Sul candidato sindaco, sintesi dai segretari regionali”

“Mantenere unito il centrodestra lo considero un dovere nei confronti dei palermitani.

Non possiamo lasciare Palermo agli eredi di Orlando e per questo, è necessario mettere in campo tutte le forze del centrodestra che vogliono collaborare per rilanciare l’economia, la vivibilità e i servizi di una città in ginocchio.

Per il resto credo che la partita vera la faranno gli elettori e che la sintesi sul candidato Sindaco, visto che parliamo della quinta Città d’Italia, alla fine la faranno i leader nazionali di partito, sentiti i segretari regionali con in testa Nino Minardo, per quanto riguarda la Lega.

Spero che nessuno si faccia prendere dalla smania di veti incrociati e da deliri di onnipotenza e che tutti si mettano a servizio del progetto per il rilancio di una città che va salvata dal default”.

A dirlo in una nota è Vincenzo Figuccia, deputato della Lega-Sicilia all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo.

