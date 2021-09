Un’altra calda giornata d’estate all’insegna dello sport, quella di domenica 19 settembre, che ha visto disputarsi all’interno degli spazi del campo di basket del Centro Universitario Sportivo (CUS) di via Altofonte a Palermo, il 1° Campionato Regionale di Pallacanestro 3X3 firmato Fisdir Sicilia.

Presenti, tra gli altri, il delegato regionale Fisdir Sicilia e vicepresidente CIP Sicilia Roberta Cascio, il consigliere nazionale, nonché presidente della società in gara ASD Paralimpica Mimì Rodolico Mazara, Gaspare Majelli, il delegato provinciale CIP Palermo, Stefano Saitta e il referente tecnico regionale per la pallacanestro Giuseppe Terrasi che hanno anche svolto le attività di premiazione.

Una compagine di 12 atleti, suddivisa in due squadre (A e B), che, seppur ridotta, ha suscitato entusiasmo e stimolato l’energia di tutti i presenti alla competizione. Tra loro, gli atleti delle società A.S.D. Paralimpico “Mimì Rodolico” di Mazara, A.P.D. Vivi Sano Sport di Palermo e A.S.D. SportivaMente di Trapani che hanno composto le due squadre in gara che si sono sfidate senza esclusione di canestri: Francesco Asaro, Nicolò Stabile, Giuseppe Sciacca, Antonio Cipponeri, Giancarlo Pezzino e Gaetano Tutone hanno composto la squadra A, mentre la squadra B è stata formata dagli atleti Francesco Spina, Stefano Turcu, Daniele Madonia, Alessio Parrino, Gino Quinci e Sebastiano Amodeo.

Il primo match, ha visto il trionfo della squadra A per 12 a 6 sulla squadra B, imponendosi sulla controparte senza troppi problemi. Il secondo match ha visto un’inversione di tendenza, con la squadra B che si è imposta sull’avversaria squadra A per 11 punti a 7. Il terzo match, invece, ha visto di nuovo tornare alla ribalta la squadra A con la sua vittoria per 9 canestri a 4. A decidere il quarto ed ultimo match e a concludere definitivamente la gara, è stata ancora la squadra A, che si è imposta sull’avversaria per 8 canestri a 5.

La classifica definitiva, ha visto la squadra A trionfante con 6 punti davanti alla squadra B ferma a 2 punti. Per quanto riguarda le classifiche di categoria individuali, sul fronte degli agonisti/Open, domina Nicolò Stabile con 6 punti, seguito da Stefano Turcu e Gino Quinci fermi con 2 punti. Sul fronte promozionale, invece, a dominare la classifica con 6 punti è Antonio Cipponeri, seguito Gaetano Tutone, Giancarlo Pezzino, Giuseppe Sciacca, Sebastiano Amodeo, Alessio Parrino e Daniele Madonia in ex aequo con 2 punti. Infine, per la categoria C21 (Sindrome di Down), trionfa Francesco Asaro, in testa con 6 punti, davanti a Francesco Spina fermo a 2 punti.

La classifica per società da punteggi individuali, infine, vede al vertice la Mimì Rodolico di Mazara con 30 punti, davanti all’ASD SportivaMente, seconda con 12 punti, e alla Vivi Sano Sport, in coda alla classifica con 10 punti.

