Palma di Montechiaro. Giuseppe D’Orsi entra a far parte di Democrazia Cristiana Nuova

Il consigliere comunale ed ex assessore di Palma di Montechiaro, Giuseppe D’Orsi, con il suo gruppo di amici, entra a far parte della Democrazia Cristiana nuova. “Questo è il mio vero primo partito – dichiara D’Orsi -.

Mi sono appassionato alla politica seguendo mio padre che militava nel partito socialista pur avendo la famiglia composta da democratici cristiani”. Eugenio D’Orsi fu presidente della Provincia di Agrigento dal 2008 al 2013 con l’MPA di Raffaele Lombardo.

“Spinto dall’interesse che mi suscitava la politica ed in particolare la voglia di cambiare il mondo ho deciso di candidarmi in una lista civica come consigliere comunale a Palma di Montechiaro e con 400 preferenze sono risultato il primo della mia lista. Ho ricoperto per due anni la carica di assessore allo sport, spettacolo e turismo nella giunta Castellino. Non ho aderito a nessun partito – dichiara Giuseppe D’Orsi – ma, conoscendo Totò Cuffaro, che reputo persona perbene e ottimo amministratore, molto amico di papà, ho aderito con entusiasmo al progetto rivoluzionario di riprendere i valori sempre attuali, che provengono da uomini come Sturzo e De Gasperi, quelli della Democrazia Cristiana”. “Spero – conclude D’Orsi – di contribuire alla sua rinascita e di seguire l’idea di Cuffaro di affidare ai giovani il loro futuro, impegnandosi nel sociale e alla rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono la crescita della nostra Terra”.

“Continua la crescita della Democrazia Cristiana Nuova anche in provincia di Agrigento – dichiara Giuseppe Di Falco componente del direttivo provinciale -. Accogliamo con grande piacere l’ingresso di Giuseppe, consigliere comunale di palma di Montechiaro, nel progetto politico lanciato dal presidente Cuffaro. In tanti amici ci stanno contattando perché stanchi di una politica miope vogliono portare avanti una politica nell’interesse della gente. A breve – continua Di Falco -, costituiremo il direttivo ed il gruppo consiliare a Palma di Montechiaro ed in tutti i comuni della provincia. La DC è tornata”.

Com. Stam.

Giuseppe Di Falco