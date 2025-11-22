Palma pericolante sul lungomare marsala – variazioni alla circolazione veicolare

Una palma a lungo fusto, sul Lungomare- via Col. Maltese potrebbe causare pericoli alla pubblica incolumità. La pianta si erge in prossimità del parcheggio comunale (ex Salato) e, per il maltempo che imperversa in città – unito alle raffiche di vento – potrebbe cedere e rovinare sulla strada.

A seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, pertanto, si rende necessario stabilire le condizioni di stabilità della palma.

Nel frattempo, la strada interessata è stata chiusa al transito veicolare. Chi si immette su Piazza Piemonte e Lombardo sarà obbligato a svoltare su via Stefano Bilardello o ritornare indietro (corsia Tabacchino-Porto); mentre chi proviene dal Lungomare Boeo potrà spingersi al massimo fino a via Rosolino Pilo, con obbligo di svolta su quest’ultima, o svoltare sul parcheggio comunale e bypassare il punto pericolante, giungendo in Largo Capizzo per immettersi su Piazza Piemonte e Lombardo.

