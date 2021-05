Da venerdì 28 maggio, in rotazione radiofonica “PANCHE (aNc Music/Interstreet Recordings) il nuovo singolo di GRENBAUD, lo streamer milanese tra i volti più noti di Twitch Italia.

In qualche giorno il brano ha ottenuto ottimi riscontri su Spotify con oltre 300mila stream mentre il video ufficiale è entrato subito in tendenza su Youtube, posizionandosi alla sesta posizione.

“Panche” rappresenta il viaggio introspettivo dell’artista durante il quale si trova a suo agio solo seduto su una panca immerso nel nulla. Un nulla tanto malinconico quanto colorato da un’onda di pensieri e paranoie che in un periodo storico difficile come questo lasciano GrenBaud in uno stato di profonda riflessione.

«Ho scritto questo singolo in piena quarantena, dove i pensieri erano in qualche modo obbligati a vacillare nella mente senza poter uscire – racconta GrenBaud – vorrei che il messaggio racchiuso in questo brano potesse passare come un urlo di rivincita, una speranza contro la solitudine e la malinconia»

Simone Buratti, in arte GrenBaud, nasce a Milano il 9 aprile 2001 in un quartiere situato nell’estrema periferia ovest della città. Fin da piccolo si diletta nella scrittura di testi musicali e si appassiona al mondo della musica parallelamente a quello del montaggio video e della commedia.Inizia infatti con la pubblicazione di alcuni video comici sul suo canale YouTube, finendo per cantare e lavorare su Twitch quasi tutte le sere della settimana.Collabora insieme alla sua agenzia aNc Media, con la quale ha aperto un’etichetta indipendentemente chiamata aNc Music.