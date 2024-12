Panda Boi è ospite di Alessandro Cattelan in “Stasera c’è Cattelan – Supernova”

Panda Boi, lo youtuber italiano più famoso al mondo “Sogno di fare l’attore. Ai provini non mi prendono perché non sembro italiano”

Ci sono delle cose che avresti voluto fare ma che non erano in linea con il personaggio di Panda Boi? “A me piacerebbe fare tanto i film horror” a rivelarlo ai microfoni di “Stasera c’è Cattelan – Supernova” è Panda Boi, l’italiano più famoso su YouTube, con 56 milioni di follower sul canale. “Ti vedi in un futuro da attore?” chiede il conduttore Alessandro Cattelan

“Sì, ho avuto il sogno di fare l’attore da quando ero ragazzino. Ho fatto anche casting a Roma, Milano, Napoli, e non mi hanno mai preso! – confessa lo youtuber che racconta – C’era l’annuncio ‘cerchiamo un ragazzo italiano adolescente’ e non mi prendevano mai e la risposta era sempre la stessa, con il regista che faceva “cerchiamo un ragazzo italiano” “eh ma sono italiano!” “Magari piano piano nel futuro per le future generazioni ci sarà un po’ più di awareness …” si augura lo youtuber italiano di origini cinesi intervistato durante il podcast Supernova.

Panda Boi, l’italiano più seguito su YouTube “No parolacce, sono family friendly”

“Tu guadagni un sacco di soldi facendo questo lavoro?” Alza le mani in silenzio Panda Boi, lo youtuber italiano più seguito al mondo, ospite di “Stasera c’è Cattelan – Supernova”. Sono tanti i segreti dietro al mestiere dello youtuber, che intervistato da Alessandro Cattelan preferisce non toccare certi argomenti, a partire dalla piattaforma Only Fans: “Preferirei non parlare della piattaforma perché il mio personaggio è family-friendly, quindi no parolacce”. Mistero anche sulla sua età per l’italiano con il più alto numero di iscritti su Youtube (ad oggi 56 milioni): fa parte del suo personaggio non rivelare troppe informazioni anagrafiche e sul suo passato.

