Panetti di droga in via Jacopo Barozzi: due persone arrestate dai Carabinieri

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato due cittadini stranieri per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’arresto è stato eseguito durante un intervento della gazzella, allertata da un cittadino che aveva telefonato al 112 – N.U.E. per segnalare due persone sospette in via Jacopo Barozzi (una zona adiacente alla Stazione Ferroviaria Bologna Centrale). Alla vista dei Carabinieri, i due soggetti nascondevano uno zaino sotto una coperta stesa sul marciapiede e tentavano di allontanarsi. L’arrivo inaspettato dei militari, consentiva di impedire la fuga dei due soggetti di nazionalità tunisina (28enne e 29enne), giunti in Italia da due anni, disoccupati e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. All’interno dello zaino nascosto, i Carabinieri rinvenivano vari panetti di stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 470 grammi circa, avvolti da confezioni di cellophane contenenti stampe di banconote da 200 euro e di un calciatore scomparso, Diego Armando Maradona. La sostanza veniva sequestrata unitamente a 65€ trovati nella disponibilità dei due soggetti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, gli arrestati venivano tradotti in un Istituto penitenziario, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.