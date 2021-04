Un’occasione per far conoscere le bellezze dell’isola alle città cinesi e preparare un percorso Chinese Friendly per gli operatori turistici e per le attività produttive locali

Il Comune di Pantelleria protagonista alla BELT&ROAD EXHIBITION, che quest’anno, causa Covid, si terrà in digital edition. Domani, 13 aprile dalle ore 10.00 alle 11.00 e di nuovo dalle 16.00 alle 17.00, Pantelleria incontrerà la Cina, ospite della vetrina e del Workshop di ANCI CPAFFC.

Il B&R Exhibition è il più grande evento in Italia dedicato alla BRI (Belt & Road Initiative), che attualmente rappresenta uno dei più grandi ecosistemi commerciali di cui l’Italia fa parte.

In un anno in cui molte fiere del turismo sono state cancellate o fruite in versione digitale, il Comune di Pantelleria non ha comunque rinunciato alla promozione all’estero dell’isola, scegliendo un mercato in pieno sviluppo e che può offrire grandi opportunità. L’obbiettivo è quello di creare un ponte tra Pantelleria e le città cinesi per avviare percorsi di sviluppo che portino a scambi turistici e commerciali, iniziando da quelli istituzionali. La Cina è infatti il 9° mercato di destinazione per l’export italiano e il 1° mercato di destinazione in Asia-Pacifico. Inoltre, in futuro l’accordo RCEP, appena siglato, favorirà lo sviluppo di nuove opportunità.

Tra i tanti partner istituzionali e patrocini dell’evento ci sono il CCPIT, il Consiglio Cinese per la Promozione del Commercio Internazionale, il CPAFFC, l’Associazione popolare cinese per l’amicizia con i Paesi stranieri, l’Università La Sapienza di Roma, la Società Dante Alighieri, l’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, la Regione Lazio, la Regione Toscana, l’ANCI, l’ENIT, Federturismo, Confindustria, Federculture, l’ADNKronos e alcuni dei principali organi di informazione cinesi.

Durante l’evento si terranno Conferenze, Workshop, Virtual Exibition Area, B2B meetings e molti altri eventi sulle opportunità di business tra Italia e Cina e in questo stage virtuale il nostro Comune sarà rappresentato grazie alla collaborazione con Discovery.travel.

L’evento, gratuito per i visitatori, sarà visibile su piattaforma online dedicata, con partner selezionati, una sala espositiva virtuale, incontri B2B e altri eventi live. Pantelleria si farà conoscere attraverso il suo patrimonio, il paesaggio, i suoi prodotti d’eccellenza e le sue unicità, così da risultare appetibile per il mercato cinese.

Il Sindaco Vincenzo Campo ha registrato per l’occasione, così come hanno fatto altri Comuni italiani che partecipano all’evento, un saluto e una presentazione di Pantelleria che sarà accompagnata da immagini e descrizioni particolareggiate dell’isola con i testi in italiano, inglese e cinese.

Chiunque voglia seguire la Fiera come visitatore può registrarsi gratuitamente al link: https://briexhibition.org/

Com. Stam.