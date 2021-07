Parte con questo appuntamento la convenzione tra Comune di Pantelleria e Plurimpresa per la formazione e l’orientamento allo studio degli studenti panteschi, ma anche tanti servizi per la formazione di giovani e donne e per il mondo del lavoro

Si terrà domani, martedì 13 luglio, alle 15.00, il Webinar Gratuito per gli studenti delle classi IV e V dell’Istituto Omnicomprensivo Almanza di Pantelleria, ma a tutti i giovani che vogliono saperne di più di università o di mondo del lavoro, volto all’orientamento universitario.

Parte con questa iniziativa la convenzione firmata tra Comune e Plurimpresa, mirata a fornire servizi ed informazioni per lo studio, la formazione e l’orientamento professionale ed universitario.

Così, l’Assessore alle Politiche Giovanili, Francesca Marrucci, spiega l’iniziativa: “Nel webinar di domani, al quale hanno subito aderito con entusiasmo il Preside Salvatore Sibilla e vari professori, Plurimpresa spiegherà ai ragazzi come si compila un CV europeo, quali corsi di laurea saranno disponibili a breve online direttamente da Pantelleria e dedicheranno una parte all’orientamento universitario.

I ragazzi potranno seguire la diretta attraverso il link: https://www.youtube.com/watch?v=tqSDf3Cvago (su YouTube) oppure sulla Pagina Facebook del Comune e postare nei commenti le loro domande. Gli esperti di Plurimpresa risponderanno in diretta, spiegando come funziona il mondo universitario e come scegliere la facoltà giusta per ognuno.”

Grazie alla collaborazione con l’Università Telematica Pegaso, una delle più importanti in Italia, di cui Plurimpresa è un E-Learning Center Point, il progetto di WorkCenter prevede anche la promozione di Master, Corsi di Perfezionamento, Certificazioni Linguistiche e Informatiche, Corsi di Laurea (Es. Scienze Turistiche) e grazie alla domiciliazione direttamente presso la sede dello Sportello a Pantelleria dei servizi di segreteria didattica ed immatricolazione ai corsi di Ateneo, l’accesso per i ragazzi panteschi sarà per tutti i Corsi di Laurea disponibili (attualmente 10).

La formazione curata da Plurimpresa non sarà però rivolta ai soli ragazzi, ma anche alle donne e a quanti hanno già un’impresa o la vorrebbero mettere.

In particolare, Plurimpresa si impegna a destinare i fondi per la formazione di corsi come:

· Inglese turistico (durata: 60 ore)

· Addetti ai piani/Pulizie strutture ricettive (durata: 60 ore)

· Addetto/a alla reception (durata: 48 ore)

· Addetto servizio ai tavoli/comis di Sala (durata: 60 ore)

· Cuoco e Comis di Cucina (60 ore)

· Addetto Banco Pasticceria e Gelateria (60 ore)

· Tecniche di abbinamento di vini ed alcolici alle pietanze tipiche del territorio (durata: 48 ore)

· SoftSkills applicate al settore turismo (Comunicazione – Gestione del Cliente, Leadership – Gestire le negazioni – Problem Solving – Time Management – Self Marketing)

· Sicurezza dei lavoratori – Art. 37, HACCP, Primo Soccorso, Antincendio (durata: 60 ore)

· Rischio Covid-19 Protocolli di Sicurezza Hotel e Ristoranti

A completamento del corso, ai discenti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste seguendo i moduli obbligatori, sarà rilasciato un attestato di frequenza valido anche ai fini dell’assolvimento all’obbligo formativo (D.Lgs. 81/08 e smi) ove riferiti a Salute e Sicurezza.

Plurimpresa si occuperà di altri ambiti interessanti per le imprese, ad esempio:

· Finanziati Credito d’imposta formazione 4.0

La misura, finanziata dal MISE, è volta a stimolare gli investimenti che realizzerà̀ nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale

· Fondo Nuove Competenze

Lo sportello Workcenter potrà̀ supportare le imprese del territorio nel rimborso del costo delle ore lavorative destinate alla frequenza dei corsi di formazione dei dipendenti.

Istituito presso ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) dal decreto-legge “Rilancio”, il costo retribuito è comprensivo anche dei contributi previdenziali e assistenziali. In totale sono 730 i milioni di euro previsti per questo finanziamento.

· Garanzia Giovani Fase 2

Ha già̀ preso il via la seconda edizione del Programma Garanzia Giovani, dedicato a giovani inoccupati NEET sino a 30 anni e, novità̀ della seconda edizione, giovani inoccupati NON NEET sino a 35 anni. I NEET sono i giovani italiani da 16 a 30 anni non compiuti (under 30) che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in attività di formazione. NEET significa not (engaged) in education, employment or training.

In tal caso Pluripresa assisterà̀ il tirocinante per la fase di “profilazione” così da renderlo disponibile per l’incrocio con la richiesta di tirocinio fatta dall’azienda.

Al tirocinante verrà̀ corrisposta dall’INPS una indennità̀ mensile di € 300 (€ 500 per i soggetti svantaggiati/disabili) e per quanto riguarda la regione Sicilia, la durata del tirocinio è fissata in 6 mesi, estesi a 12 nel caso di categorie svantaggiate/disabili. Al termine del tirocinio laddove l’azienda vorrà̀ procedere a stabilizzazione con varie tipologie contrattuali a tempo determinato o indeterminato (anche in somministrazione) beneficerà̀ di un bonus occupazionale variabile per tipo e durata di contratto, cumulabile con altri incentivi o sgravi previsti dalle vigenti norme in materia.

Plurimpresa è una Agenzia per il Lavoro iscritta all’Albo Nazionale ed accreditata presso diverse Regioni, fra cui la Regione Siciliana, come soggetto autorizzato ad erogare servizi di politica attiva del lavoro (PAL). Grazie a tale accreditamento lo sportello WorkCenter di Pantelleria potrà̀ gestire tutte le fasi previste dal Programma Garanzia Giovani senza spostarsi dall’isola.

A Pantelleria saranno realizzate le azioni riservate a cittadinanza inoccupata, disoccupata, percettore di ammortizzatori sociali e RdC come ad esempio: attività̀ di orientamento, bilancio delle competenze, accompagnamento al lavoro, attivazione e gestione tirocini formativi finanziati.

Si comincia quindi dagli studenti per avviare tutta una serie di servizi che potranno essere loro utili anche se sceglieranno di optare per il lavoro invece dello studio e di pari passo vengono offerti tutta una serie di servizi anche agli imprenditori del territorio.

Quindi, oltre ad assolvere ai compiti di agenzia per il lavoro e sportello informativo su opportunità di lavoro, formazione, collocamento mirato, incentivi alle imprese, università, alla luce dei nuovi strumenti introdotti da ANPAL e MISE, nonché dalla Regione Siciliana su strumenti i Politica Attiva del Lavoro, Finanziamento della Formazione e Incentivi alle Imprese, le attività di sportello garantiranno anche accesso a:

FINANZIAMENTO FORMAZIONE AZIENDALE

INCENTIVI AL COLLOCAMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE PRE-ASSUNTIVA PROFESSIONALIZZANTE DI INOCCUPATI E DISOCCUPATI

AZIONI DI ORIENTAMENTO ED AVVIAMENTO AL LAVORO

ATTIVAZIONE SUL POSTO DI TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI FINANZIATI ED AUTOFINANZIATI

L’appuntamento è quindi domani alle ore 15.00 in diretta su YouTube e Facebook per tutti i giovani (non solo le classi IV e V dell’Almanza, ovviamente) che vogliono capire meglio cosa li aspetta nel mondo universitario o nel mondo del lavoro.

Info: www.comunepantelleria.it

