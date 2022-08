Pantelleria, eventi dal 9 al 15 agosto

Una settimana fitta di appuntamenti con la musica, l’arte, i libri e il ballo per tutte le etá e per tutte le esigenze

Una settimana piena di appuntamenti ed eventi imperdibili, adatti a tutte le età, dai più piccoli alla terza età, e a tutti i gusti per salutare il primo Ferragosto di ritorno alla normalità con allegria e convivialità.

Si inizia domani, martedì 9 agosto, alle ore 19.00, con la presentazione del libro di UMBERTO LUCENTINI dal titolo ‘Borsellino 1992. La verità negata’, in Aula Consiliare. Sarà presente l’Autore. Un appuntamento importante, organizzato dalla testata Pantelleria Internet, in linea con l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel divulgare il messaggio contro la mafia e ancora più gradito per il legame dell’isola di Pantelleria a Paolo Borsellino e ora alla figlia Fiammetta che qui ha casa.

Si continuerà mercoledì 10 agosto alle 22.00 spostandoci a Punta Spadillo, dove l’Associazione ASTARTE porta il quarto concerto del Festival SUONI PANTESCHI all’ombra del faro. Il concerto in cui si esibiranno con Alessandro Cirrito al clarinetto e Dario Cirrito alla chitarra ha il titolo suggestivo ‘SUONI AL TRAMONTO’ non a caso.

Giovedì 11 agosto dalle ore 19.00 invece si torna a parlare di arte. Saranno, infatti inaugurate due mostre nell’edificio che ospiterà il Museo del Mare intitolato a Sebastiano Tusa.

Una sarà una mostra pittorica con le opere del Maestro Giancarlo Colombo, artista eclettico e amante di Pantelleria che ormai è il suo rifugio da 30 anni. All’isola è dedicata la mostra dal titolo PERCORRERE IL MARE, NAVIGARE LA TERRA che ritrae paesaggi, angoli, scorci nei chiaro scuri dell’acquaforte e nei colori accesi dell’acrilico. In tre sezioni: il respiro del paesaggio, geometrie poetiche e stanze della memoria Pantelleria appare sognante e sognata, figlia di un’epoca antica, ma ancora presente, legata indissolubilmente al ricordo, agli oggetti, alle emozioni.

La seconda esposizione sarà scultorea e vedrà protagonista una giovane artista siculo-francese, Gabriella Furno con le sue opere dedicate all’immigrazione nel Mediterraneo. Non a caso il titolo della mostra è IMMERSIONE. La forza e la potenza delle opere di Gabriella Furno non possono non colpire l’osservatore, accompagnandolo in un viaggio di riflessione profonda. Un messaggio ancor più significativo data la posizione del Museo a poca distanza dal centro in cui vengono accolti i migranti che sbarcano sull’isola.

Venerdì 12 agosto alle ore 22.00 ci sarà l’annuale appuntamento con il ‘Premio da Pantelleria’ organizzato da Pantelleria Internet a Piazza Cavour.

La tre giorni di Ferragosto a Pantelleria sarà invece dedicata al ballo e ai più piccoli. Per il FERRAGOSTO DANCE PARTY sono previsti tre giorni di divertimento con tre generi diversi e coinvolgenti di ballo.

Sabato 13 agosto, dalle ore 22.00 ci sarà una serata dedicata alle famiglie con il BALLO LISCIO E I BALLI DI GRUPPO a cura di Frankie Bri e Ettore Raffi a Piazza Cavour. In contemporanea, sempre in Piazza Cavour, ci sarà uno spettacolo di artisti di strada, giocolieri e bolle di sapone per i bambini a cura di DPLANET di Dora Pia Brignone.

Domenica 14 agosto dalle ore 22.00 lo spettacolo si sposta sul Lungomare Borsellino e Borgo Italia con il DJ SET del celebre dj JOE T. VANNELLI. Per quest’occasione ci sarà anche un dress code, infatti, riprendendo la tradizione della WHITE NIGHT dell’Associazione I Pidduzzi, sarà richiesto a tutti gli ospiti di indossare almeno un capo di vestiario bianco.

Infine, lunedì 15 agosto, di nuovo in Piazza Cavour, dalle ore 22.00 il DJ ELECTRON VOX animerà la serata con DISCOMUSIC ANNI ’70-’80-’90.

Una settimana con tanti appuntamenti e tanta musica e arte per divertirsi e per scoprire nuovi orizzonti culturali.

PROGRAMMA

9 luglio ore 19.00, aula Consiliare

Presentazione del libro di UMBERTO LUCENTINI dal titolo ‘Borsellino 1992. La verità negata’, a cura di Pantelleria Internet. Sarà presente l’Autore.

10 luglio ore 22.00, Punta Spadillo

SUONI PANTESCHI. Concerto sotto al faro dal titolo ‘SUONI AL TRAMONTO’ con Alessandro Cirrito al clarinetto e Dario Cirrito alla chitarra. A cura dell’Associazione ASTARTE.

11 agosto ore 19.00 Museo del Mare

Inaugurazione delle mostre PERCORRERE IL MARE, NAVIGARE LA TERRA del Maestro Giancarlo Colombo e IMMERSIONE di Gabriella Furno.

12 agosto ore 22.00, Piazza Cavour (Pantelleria centro)

Premio ‘PROGETTO DA PANTELLERIA’ a cura di Pantelleria Internet

13 agosto ore 22.00 Piazza Cavour (Pantelleria centro)

FERRAGOSTO DANCE PARTY

BALLO LISCIO E DI GRUPPO con Frankie Bri e Ettore Raffi

Per i più piccoli: INTRATTENIMENTO CON ARTISTI E GIOCOLIERI a cura di DPLANET di Dora Pia Brignone

14 agosto ore 22.00 Lungomare Borsellino e Borgo Italia (Pantelleria centro)

FERRAGOSTO DANCE PARTY – WHITE PARTY (si balla tutti indossando almeno un capo di vestiario bianco)

DjSet di JOE T. VANNELLI

15 agosto ore 22.00 Piazza Cavour (Pantelleria centro)

FERRAGOSTO DANCE PARTY

SERATA DISCO CON MUSICA ANNI ’70-’80-’90 a cura di Electron Vox Dj

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e senza prenotazione, a meno che non sia indicato differentemente. Info: www.comunepantelleria.it

Com. Stam./foto