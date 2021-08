Già SOLD OUT il Concerto a Gadir del SERENA GIORDANO QUARTET e intanto i link per prenotare gli eventi fino al 19 settembre.

Terminata la rassegna TRA IL CIELO E LA PIETRA di teatro e danza a Punta Spadillo, che ha riscosso un grandissimo successo, la Stagione Culturale Estiva del Comune di Pantelleria prosegue questa settimana con due concerti di cui il primo già SOLD OUT: il SERENA GIORDANO QUARTET che giovedì alle 22.00 nella ricercata cornice di Cala Gadir si esibirà in un repertorio di samba e bossanova, dalla tradizione brasiliana ai moderni.

Il quartetto è formato dalla voce, Serena Giordano, Giuseppe Pipitone al contrabbasso, Fabrizio Parrinello alla batteria e da uno dei più noti talenti panteschi, Gianni Belvisi al pianoforte che torna a Gadir dopo che lo scorso anno fu costretto ad annullare il concerto per maltempo.

Se non si è fatto in tempo a prenotare, comunque, si può provare a presentarsi ai cancelli alle 21.30, ora in cui verranno comunque messi a disposizione di chi non ha prenotato tutti i posti non reclamati. L’obbligo di Green Pass permane per tutti i partecipanti dai 12 anni in su.

Venerdì 27 agosto, in Aula Consiliare alle 18.30 si terrà invece uno degli appuntamenti dedicati allo sport con la Presentazione dei Corsi di Guida sicura e sportiva in moto. Accesso libero fino ad esaurimento posti con Green Pass.

Domenica 29 agosto alle 22.00 si torna alla musica classica con l’esibizione di un’altra artista pantesca d’eccezione, Ludovica Franco che, al piano insieme a Christian Barraco al violoncello, terrà un concerto nella Chiesa di Scauri. Per questo evento sono appena state aperte le prenotazioni al link: https://billetto.it/e/ludovica-franco-e-christian-barraco-in-concerto-biglietti-560826. Ingresso dalle 21.00 con Green Pass. I posti non prenotati saranno messi a disposizione fino ad esaurimento dalle 21.30.

Settembre vedrà una serie di concerti e eventi importanti che potranno essere prenotabili a partire da una settimana prima della data dell’evento sempre sulla piattaforma Billetto.it.

Ricordiamo che il GREEN PASS è sempre obbligatorio per TUTTI gli eventi, sia all’aperto che al chiuso.

Attenzione: gli eventi a partire da settembre inizieranno alle 21.00, non più alle 22.00.

La presentazione del libro di Irene Blundo che si sarebbe dovuta tenere il 12 settembre è stata invece annullata a causa di problemi personali dell’Autrice che non potrà raggiungere Pantelleria.

Ecco gli eventi di settembre, con i link per prenotare:

Il 3 settembre alle ore 21.00 a Sibà presso il Giardino Pantesco Resilea si esibirà come ormai consuetudine il COSSYRA JAZZ GROOVE. Link per prenotare: https://billetto.it/e/cossyra-jazz-groove-biglietti-557529 (prenotazioni aperte dal 27 agosto)

Il 4 settembre alle ore 21.00 in Piazza Cavour sarà di scena il rock italiano con i RADIO RAPTUS IN CONCERTO, un tributo al cantautore Ligabue che farà cantare gli spettatori. Link per prenotare: https://billetto.it/e/radio-raptus-tribute-band-di-ligabue-biglietti-557518 (prenotazioni aperte dal 28 agosto)

Il 5 settembre ore 21.00 a Scauri centro ci sarà lo spettacolo-evento dell’artista siciliana La Commare: SORELLE – MIA&LOREDANA, uno spettacolo su vita e opere di Mia Martini e Loredana Bertè con la regia di Mario Incudine. Link per prenotare: https://billetto.it/e/sorelle-mia-loredana-biglietti-557525 (prenotazioni aperte dal 29 agosto)

Il 10 settembre ore 19.00 ci sarà l’ultimo appuntamento con PAGINE DI PANTELLERIA: la presentazione del libro ‘La favola della Juventus’ di Italo Cucci. Conversazione con l’Autore e con Fabio Capello in Aula Consiliare. Ingresso libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti.

L’11 settembre alle 21.00 in Piazza Cavour ci sarà il grande evento del mese: FABIO CONCATO IN CONCERTO. Link per prenotare: https://billetto.it/e/fabio-concato-in-concerto-biglietti-557516 (prenotazioni aperte dal 4 settembre)

Il 18 settembre ore 21.00 presso il campo sportivo dell’Asilo Ganci a Khamma, sarà la volta dello spettacolo CANTAUTORI – Viaggio nel mondo della canzone d’autore italiana con Paolo Talanca e la cantautrice Andrea Mirò. Link per prenotare: https://billetto.it/e/cantautori-viaggio-nel-mondo-della-canzone-d-autore-italiana-biglietti-557533 (prenotazioni aperte dall’11 settembre)

Il 19 settembre alle ore 21,00 in Piazza Cavour ci sarà un appuntamento speciale e molto atteso con STEFANO D’ORAZIO E LA SUA PANTELLERIA, un evento in ricordo di Stefano D’Orazio con la presentazione del libro TSUNAMI a cura della moglie, Tiziana Giardone, con le testimonianze di chi lo ha conosciuto e di Roby Facchinetti. Link per prenotare: https://billetto.it/e/stefano-d-orazio-e-la-sua-pantelleria-biglietti-557535 (prenotazioni aperte dal 12 settembre)

Gli eventi di settembre saranno poi presentati in dettaglio nei prossimi giorni.

Com. Stam.