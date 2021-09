Ancora aperte le prenotazioni per i concerti di sabato e domenica e già aperte anche le prenotazioni per il concerto di FABIO CONCATO l’11 settembre

Causa impegni familiari, è stato rimandato al 14 ottobre alle ore 17.00 in Aula Consiliare l’inizio del CORSO DI NUTRIZIONE A KM 0 della D.ssa Antonella Amato che sarebbe dovuto iniziare ieri.

Si tratta di un corso gratuito inserito nella Stagione Culturale Estiva, Patrocinato dal Comune di Pantelleria, dedicato a tutti i cittadini che vogliono imparare a nutrirsi in modo sano, naturale, etico, usando le risorse dell’isola.

Il Programma degli Argomenti che verranno trattati in cinque lezioni che si terranno a partire da giovedì 14 ottobre alle 17.00 per i cinque giovedì successivi sarà il seguente:

1. Come è cambiata la nostra alimentazione. Le basi dell’alimentazione.

2. Cenni di anatomia, studi sulla carne e sui latticini, benefici della dieta vegetale.

3. Le paure della dieta vegetale, proteine, ferro, calcio, vitamina B12, vitamina D.

4. Organizzare un pasto a base vegetale, la dieta giornaliera. Ricette

5. Sostituire le proteine animali con quelle vegetali ed i benefici sul cuore, sulla tiroide e come prevenzione del diabete di tipo 2, obesità e cancro.

La prenotazione al Corso è obbligatoria sul sito Billetto al link: https://billetto.it/e/corso-di-nutrizione-a-km-0-biglietti-566427

Sono ancora disponibili, intanto, i posti per il concerto di sabato 4 settembre alle 21.00 a Pantelleria centro, con la grande musica rock cantautorale con i RADIO RAPTUS, TRIBUTE BAND di LIGABUE.

Paolo Turdo alla chitarra, Piero Sciortino alla batteria, Giorgio Di Maio al basso e Andrea Failla Mulone alla voce, proporranno una lunga e sfiziosa scaletta dedicata interamente alla discografia di LUCIANO LIGABUE: un coinvolgente excursus che comprenderà tutte le tappe salienti della carriera del rocker di Correggio, tra pezzi vecchi, vecchissimi, nuovi e nuovissimi, passando da brani intramontabili a chicche per veri intenditori.

Prenotazioni già disponibili al link: https://billetto.it/e/radio-raptus-tribute-band-di-ligabue-biglietti-557518 Ingresso dalle 21.00 con Green Pass. I posti non reclamati saranno messi a disposizione fino ad esaurimento dalle 21.30.

Ultimi biglietti disponibili anche per domenica 5 settembre, alle ore 21.00 in Piazza a Scauri centro, di fronte al Cinema San Gaetano, dove ci sarà uno spettacolo di musica e teatro pluripremiato e acclamato dalla critica, per la regia di Mario Incudine: SORELLE – MIA & LOREDANA. A vestire i panni di Mia e di Loredana, una sola ed unica interprete, la giovane artista GIORGIA LA COMMARE, cantante, attrice, musicista, e in questo caso anche autrice del testo. La Commare porta in scena il legame speciale tra due artiste e, soprattutto, due sorelle come Mia Martini e Loredana Berté, così diverse, ma così complementari. Le melodie che hanno lasciato un’impronta indelebile nella canzone italiana e nella vita di ognuno guideranno gli spettatori in un viaggio di emozioni, note, vita, di affetti e sofferenze, gioie e dolori, speranze. Prenotazioni disponibili al link https://billetto.it/e/sorelle-mia-loredana-biglietti-557525 Ingresso dalle 21.00 con Green Pass. I posti non reclamati saranno messi a disposizione fino ad esaurimento dalle 21.30.

Data la grande richiesta, sono già aperte le prenotazioni per il concerto di FABIO CONCATO dell’11 settembre alle 21.00 a Piazza Cavour. Prenotazioni disponibili al link https://billetto.it/e/fabio-concato-in-concerto-biglietti-557516 Ingresso dalle 21.00 con Green Pass. I posti non reclamati saranno messi a disposizione fino ad esaurimento dalle 21.30.

Il 18 settembre ore 21.00 presso il campo sportivo dell’Asilo Ganci a Khamma, sarà la volta dello spettacolo CANTAUTORI – Viaggio nel mondo della canzone d’autore italiana con Paolo Talanca e la cantautrice Andrea Mirò. Link per prenotare: https://billetto.it/e/cantautori-viaggio-nel-mondo-della-canzone-d-autore-italiana-biglietti-557533 (prenotazioni aperte dall’11 settembre)

Il 19 settembre alle ore 21,00 in Piazza Cavour ci sarà un appuntamento speciale e molto atteso con STEFANO D’ORAZIO E LA SUA PANTELLERIA, un evento in ricordo di Stefano D’Orazio con la presentazione del libro TSUNAMI a cura della moglie, Tiziana Giardoni, con le testimonianze di chi lo ha conosciuto e di Roby Facchinetti.

Link per prenotare: https://billetto.it/e/stefano-d-orazio-e-la-sua-pantelleria-biglietti-557535 (prenotazioni aperte dal 12 settembre)

