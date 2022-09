Pantelleria, eventi tra il 6 e il 14 settembre

Per cause estranee all’amministrazione comunale, alcune date di eventi hanno subito dei cambiamenti, ecco la nuova programmazione. I The Kolors saranno anticipati a domenica 11 settembre

Ci saranno dei cambiamenti nelle date degli eventi che caratterizzeranno la prossima settimana della Stagione Culturale Estiva di Pantelleria. Questi non dipendono dall’Amministrazione Comunale, ma da esigenze legate alla produzione degli spettacoli.

La serata di ieri di BALLI IN PIAZZA a San Leonardo, che non si è potuta svolgere a causa dei controlli sulla sicurezza protrattisi oltre l’orario utile che, pur non rilevando alla fine alcuna irregolarità, hanno di fatto impedito lo svolgersi della serata come da programma, sarà recuperata la prossima settimana nella stessa location il 14 settembre.

Domani, martedì 6 settembre ci sarà il recupero della serata DISCO ’70-’80-’90 che era stata annullata il 15 agosto a causa del maltempo. A grande richiesta dei cittadini e degli esercizi commerciali di Borgo Italia, l’Amministrazione Comunale ha deciso di spostare l’evento sul lungomare invece che in Piazza Cavour come annunciato sul programma. Dalle ore 22.00, Elecron Vox Dj farà ballare panteschi e turisti, ancora numerosi sull’isola, con i classici successi della discomusic e dei decenni d’oro della disco.

Il 9 settembre dalle ore 21.30 ci sarà un appuntamento speciale dedicato ai bambini: LA PORTA DEL SORRISO. Sotto al Castello, nello spiazzale sotto la torre, Carole Bernardo animerà la serata e leggerà la favola pantesca PUMA D’ORO. In questo spazio si potrà giocare, creare e sperimentare anche attraverso un percorso di consapevolezza e sensibilizzazione del bene pubblico e della sua tutela.

Il 10 settembre alle ore 22.00 si torna in Piazza Cavour per uno spettacolo di musica e grandi canzoni dedicato a FRANCO BATTIATO dal titolo ‘LA VOCE DEL PADRONE’ a cura della Quintosol. Nello show sono riproposti alcuni brani di artisti come Giuni Russo e Alice, con cui Battiato ha collaborato attivamente. La band è composta da nove elementi, tra cui una voce narrante, che introduce aneddoti e piccole curiosità che hanno interessato l’Artista.

Il tributo a Battiato vuole riproporre i capolavori più conosciuti senza nemmeno il lontano e impossibile tentativo di imitarne la voce e lo stile, per questo la scelta di interpreti femminili che personalizzando i brani rendono lo spettacolo originale nel suo genere.

Il concerto più atteso della stagione, quello dei THE KOLORS, che a seguito del mancato arrivo delle navi, era stato spostato dal 21 agosto al 13 settembre, è stato anticipato a domenica 11 settembre a causa di problemi legati all’organizzazione della produzione del gruppo. Rimane la location a Piazza Cavour e ingresso libero senza prenotazione.

Un extra a sorpresa, ma anche questo a grande richiesta, ci sarà lunedì 12 settembre alle ore 21.00 presso l’Aula Consiliare con la PRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA COSTRUZIONE DELL’HANGAR a cura del Distaccamento dell’Aeronautica Militare di Pantelleria, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. I posti a disposizione saranno limitati alla capienza della sala e su prenotazione. Il link per prenotare è: https://billetto.it/e/l-hangar-di-pantelleria-biglietti-690630

Il 13 settembre, al posto dei THE KOLORS, slitterà il concerto di GIANDOMENICO ANELLINO, grandissimo chitarrista, arrangiatore, e direttore d’orchestra che ha collaborato con i più grandi artisti della musica pop italiana come, Claudio Baglioni, Renato Zero, Zucchero, Amedeo Minghi, Massimo Ranieri.

Lo spettacolo che porterà sarà ‘C’ERA UNA VOLTA… LA MUSICA’, le più belle colonne sonore della nostra vita. Il concerto è dedicato al M° Ennio Morricone ma è anche un omaggio alle colonne sonore più amate che hanno contribuito a rendere immortali i capolavori del cinema mondiale. Brani singoli ed emozionanti medley guideranno gli spettatori in un viaggio ricco di suggestioni e ricordi, legati anche alle immagini dei film che scorreranno sullo schermo. Da “C’era una Volta in America”, ”Nuovo Cinema Paradiso“, “Mission”, “C’era una volta il West”, “Il buono il brutto il cattivo”, “Per un pugno di dollari” alle colonne sonore del cinema internazionale con le musiche di Luis Bakalov, Nino Rota con film come “La vita è bella”, “Il Postino”, “Rocky”, “Flash Dance”, “La Febbre del Sabato Sera”, “Staying Alive” e tante altre.

PROGRAMMA

6 settembre, ore 22.00 Borgo Italia (Pantelleria Centro)

Serata DISCO ’70-’80-’90 con Electron Vox Dj. Recupero dell’evento del 15 agosto.

9 settembre, ore 21.30 Castello, spiazzo sotto la torre (Pantelleria Centro)

Appuntamento speciale dedicato ai bambini: LA PORTA DEL SORRISO. Carole Bernardo animerà la serata e leggerà la favola pantesca PUMA D’ORO.

10 settembre, ore 22.00, Piazza Cavour (Pantelleria Centro)

Spettacolo dedicato a FRANCO BATTIATO dal titolo ‘LA VOCE DEL PADRONE’ a cura della Quintosol.

11 settembre ore 22.00, Piazza Cavour (Pantelleria Centro)

CONCERTO dei THE KOLORS

12 settembre, ore 21.00 Aula Consiliare, Piazza Cavour (Pantelleria centro)

Conferenza su L’HANGAR DI PANTELLERIA, tenuta dal Distaccamento dell’Aeronautica Militare di Pantelleria che ha svolto ricerche all’Archivio di Stato ed è in grado di mostrare con materiale fotografico come è stato costruito l’hangar. Posti limitati. Ingresso su prenotazione al link: https://billetto.it/e/l-hangar-di-pantelleria-biglietti-690630

13 settembre, ore 22.00 Piazza Cavour (Pantelleria centro)

Concerto-evento di GIANDOMENICO ANELLINO dal titolo ‘C’ERA UNA VOLTA… LA MUSICA’, le più belle colonne sonore della nostra vita.

14 settembre, ore 22.00 San Leonardo (Pantelleria centro)

BALLI IN PIAZZA con Frankie Bri e Ettore Raffi. Recupero del 4 settembre

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e senza prenotazione, a meno che non sia indicato differentemente. Info: www.comunepantelleria.it

Com. Stam./foto