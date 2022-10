Pantelleria, finalmente si potranno affidare i lavori per la Grotta di Sataria

Si è conclusa il 30 settembre scorso la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto esecutivo. Ora si va all’affidamento dei lavori.

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per la conclusione della Conferenza dei servizi relativa all’approvazione del progetto esecutivo degli “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti ad altissima vocazione turistica a rischio crolli – Grotta Sataria – Comune di Pantelleria (TP)”.

Finalmente ora si potrà procedere con l’emanazione degli atti conseguenti e l’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori per risistemare il sito di Sataria.

La durata dei lavori prevista dal progetto è di 210 giorni naturali consecutivi.

Come mai Sataria era stata chiusa?

A causa di una serie di distacchi di rocce dal costone causate anche dal traffico pesante che transita sulla strada soprastante la grotta, il sito è stato interdetto fin dal 2012 con l’Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 44 del 10/11/2012, sostituita dalla più recente n. 23 del 13/08/2021, nonché con Ordinanza sindacale n. 160 del 18/12/2018.

Per risolvere il problema e riaprire il sito alla fruizione pubblica, come richiesto a gran voce da tutti gli operatori turistici oltre che dalla cittadinanza, l’Amministrazione fin dal 2019 si è messa al lavoro a caccia di possibili finanziamenti, riuscendo nel 2021 ad ottenerne uno di circa un milione di euro dal Ministero degli Interni.

Grazie a tali risorse, è stato possibile redigere il progetto esecutivo che prevede la messa in sicurezza del costone, della scaletta che consente l’accesso via terra alla grotta, nonché dell’interno della grotta con la rimozione delle situazioni di pericolo quali il manufatto in calcestruzzo e mattoni che versa in precarie condizioni di stabilità.

La messa in sicurezza del costone prevede il disgaggio dei blocchi in precario stato di equilibrio e il placcaggio con chiodature, reti e funi della parete. Per minimizzare l’impatto visivo, le reti e le funi saranno colorate con i colori tipici dell’area con vernice a polvere non tossica, in attesa che la vegetazione ricopra e nasconda il tutto.

Tra gli interventi è previsto il rifacimento del piano di calpestio interno della grotta in calcestruzzo stampato di colore simile alle pomici che ne costituiscono la volta, il rivestimento con lastre di pietra vulcanica della scalinata al fine di regolarizzarne il piano, la ricostruzione del muro sottostante la scalinata, il rivestimento delle sedute, il recupero delle vasche con la pulizia, l’intonacatura delle parti interne e la sistemazione degli scalini di accesso con pietra lavica bocciardata. Si provvederà anche alla realizzazione di un impianto di illuminazione degli scalini con segna passo a led per rendere più sicura la fruizione del sito, la collocazione di faretti RGB dimmerabili all’interno delle vasche e la rifunzionalizzazione della fontana presente all’interno della grotta.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Parisi, spiega l’importante intervento: “Dopo la via del Lago e Gadir e il tratto di costone sulla strada di Bugeber, Sataria è il quarto sito classificato dal PAI a pericolosità elevata che viene messo in sicurezza da questa Amministrazione.

Sono contento di poter restituire alla fruizione pubblica, dopo tanti anni di abbandono, un sito così importante dal punto di vista turistico.

La messa in sicurezza del territorio, soprattutto in un’isola di natura vulcanica come Pantelleria, deve essere una priorità di ogni amministrazione per evitare incresciosi inconvenienti e pericoli per l’incolumità pubblica.”

