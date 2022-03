Pantelleria: finanziati per quasi 5 milioni i lavori per efficientare e potenziare la rete idrica isolana

L’Assessore Parisi: “Lavori importanti che consentono di ridurre le perdite, risparmiando sulle bollette, e consentiranno di aumentare la frequenza con cui saranno alimentate le utenze, in specie nelle Contrrade”

Lo scorso 15 febbraio i Ministeri delle Infrastrutture e quello per il Sud comunicavano che il CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) aveva dato il via libera al finanziamento di opere immediatamente cantierabili per complessivi 4,7 miliardi di euro.

Tra le opere finanziate, è presente anche quella presentata dal Comune di Pantelleria e relativa ai “lavori di riefficientamento e potenziamento degli acquedotti esterni con partico-lare riferimento alle condotte in VTR” per complessivi 4.984.415,00 euro.

Si tratta dei lavori che riguardano le condotte di adduzione in vetroresina che alimentano i serbatoi comunali e che, a causa dell’età, sono soggetti a continui interventi di riparazione con disagi e notevoli perdite di acqua. Disagi che soprattutto si sentono nei mesi estivi.

Una volta realizzati questi lavori di ammodernamento della rete di adduzione, si potranno ridurre le perdite idriche e incrementare la pressione e la portata di alimentazione dei serbatoi comunali. La riduzione delle perdite si riverserà favorevolmente sulle bollette dell’acqua, mentre l’incremento della pressione e della portata potranno consentire di aumentare la frequenza con cui saranno alimentate le utenze.

“Grazie a questo finanziamento si potrà realizzare un intervento sulla rete di adduzione che era necessario da diversi anni e per il quale non c’erano fondi. Si tratta di un balzo in avanti notevole nella qualità della vita dell’isola, perché questo intervento permetterà di migliorare l’approvvigionamento idrico della stessa,” afferma l’Assessore Angelo Parisi.

“Assistiamo continuamente a continue rotture delle condutture che non consentono di rifornire di acqua tutte le utenze, specie quelle delle Contrade. Lo abbiamo visto negli scorsi mesi, ma il guasto si ripete ogni anno. Questi lavori serviranno a risolvere un problema importante per l’isola e a far sì che si possa avere l’acqua nei giorni programmati, migliorando il servizio offerto. Ringrazio l’Ufficio Tecnico comunale che ancora una volta ha dimostrato la qualità del lavoro svolto. Qualità riconosciuta dall’ennesimo finanziamento ottenuto”.

