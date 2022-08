Pantelleria, gli eventi dal 31 agosto al 6 settembre

Ancora una settimana ricca di eventi: ancora sport, balli, visita dell’hangar, libri, spettacoli, teatro e discoteca

L’estate non si esaurisce con la fine di agosto a Pantelleria, anzi è sempre più ricca di eventi. In questa settimana si iniziano anche a recuperare le date rimandate a causa del maltempo o dell’incendio.

Si comincia domani, 31 agosto, con due appuntamenti, uno sportivo e uno di ballo. Alle ore 17.00 ci sarà la GHIRLANDATA rimandata lo scorso 18 agosto a causa dell’incendio che c’era stato il giorno prima e che aveva impegnato molti volontari per quasi 24 ore sul campo. Organizzata dalla PGS Madonna della Pace, da Pantelleria Outdoor, il Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il Comune di Pantelleria, il tradizionale appuntamento offre a panteschi e turisti l’opportunità di conoscere angoli nascosti di Piana della Ghirlanda in una passeggiata che si può fare anche con i più piccoli e gli amici a 4 zampe.

Finita la passeggiata, adeguatamente rifocillati, ci si potrà divertire alla vicina Khamma, presso lo storico Circolo Trieste, dove dalle 22.00 con i consueti BALLI IN PIAZZA, Frankie Bri e Ettore Raffi ci faranno ballare con liscio e balli di gruppo.

Anche il 1° settembre ci sono vari appuntamenti di genere molto diverso tra loro. Alle ore 18.30, preso il Circolo Produttori di Bukkuram ci sarà la presentazione del libro ‘IL BABY KILLER DELLA BANDA DELLA MAGLIANA’ di ANTONIO DEL GRECO, già Capo della Polizia di Roma e del giornalista MASSIMO LUGLI. Sarà presente Del Greco che ha vissuto in prima persona la lotta alla malavita della Capitale, indagando su alcuni dei più noti fatti di cronaca, da Via Poma al Canaro, dal delitto dell’Olgiata a Emanuela Orlandi.

Alle 19.00 invece, in Aula Consiliare ci sarà un convegno di tutt’altro genere organizzato dal Rotary Club di Pantelleria dal titolo ‘Ore contate per i tumori del sangue: guarire si può’. Relatore del convegno sarà il Prof. Sergio Amadori, ematologo e Consigliere Nazionale dell’AIL e coordinerà il Dott. Massimo Chiarot, chirurgo dell’Ospedale Nagar di Pantelleria, da sempre molto attivo nel settore della prevenzione ai tumori.

Infine, alle ore 20.00, presso il Distaccamento dell’Aeronautica Militare ci sarà l’OPEN DAY con presentazione fotografica sulla costruzione dell’hangar. Solo su prenotazione al link: https://pantelleriainsieme.org/openday2022

Si continuerà il 2 settembre con un cambio di programma nella Stagione Culturale . Infatti, il previsto spettacolo con Mauro Carpi e Giorgio Tirabassi è stato annullato a causa del Covid che ha colpito l’attore (qui il saluto e l’annuncio di Giorgio Tirabassi: https://www.youtube.com/watch?v=TH_czAu_0o4).

Sarà sostituito dallo spettacolo-tributo a Frank Sinatra da parte di Gianluca Guidi (qui il saluto di Gianluca Guidi e la descrizione dello spettacolo: https://www.youtube.com/watch?v=q_tSIuTkSfE). Concerto tributo al più grande crooner della Storia, da parte di un artista che anche tramite il proprio padre, Johnny Dorelli, ha vissuto la musica di Sinatra come se fosse una parte della propria famiglia. Come guest star, Mauro Carpi, sempre molto legato a Pantelleria, sarà sul palco con Gianluca Guidi anche in questa occasione.

Il 3 settembre alle ore 22.00 ci sarà lo Spettacolo della Compagnia Teatrale SIPARIO di Vito Scarpitta dal titolo ‘ADAMO ED EVA… peccato sia originale!’ con la partecipazione straordinaria dell’attrice comica DALILA PACE. Nota per le sue partecipazioni in molti programmi di cabaret e in particolare su SICILIA CABARET dove porta in scena il personaggio di CETTY WOMAN (video saluto di Dalila Pace ai panteschi qui: https://youtu.be/9jVjNJqDF3A). Per i più piccoli già dalle ore 20.00 ci saranno in piazza i gonfiabili e i giochi della DPlanet di Dora Pia Brignone.

Anche il 4 settembre alle ore 22.00 si balla, ma stavolta a San Leonardo, a Pantelleria Centro, vicino alla Mediateca. Ancora Ettore Raffi e Frankie Bri e ancora BALLI IN PIAZZA, più intrattenimento per i più piccoli a cura di Dora pia Brignone dalle ore 21.00.

Infine, il 6 settembre dalle ore 22.00 ci sarà il recupero della serata DISCO ANNI ’70-’80-’90 che è stata sospesa lo scorso 15 agosto per maltempo. A grande richiesta però, cambierà la location. Si terrà anch’essa a Borgo Italia, come la WHITE NIGHT, invece che a Piazza Cavour, con la musica di ELECTRON VOX DJ.

PROGRAMMA

31 agosto, dalle ore 17.00 a Piazza Perugia (Tracino) (EXTRA)

GHIRLANDATA. 5,6 km di camminata a passo libero nella Piana di Ghirlanda. Raduno ore 17.00 a Piazza Perugia a Tracino e partenza alle ore 18.00. Partecipazione gratuita.

Ore 22.00, Circolo Trieste, Via San Francesco (Khamma)

BALLI IN PIAZZA con Frankie Bri e Ettore Raffi. Recupero della serata rimandata il 9 luglio. Ballo liscio e balli di gruppo di fronte allo storico Circolo khammiota.

1° settembre, ore 18.30 Circolo Produttori, Via Venedisè (Bukkuram)

Presentazione del libro ‘IL BABY KILLER DELLA BANDA DELLA MAGLIANA’ di ANTONIO DEL GRECO, già Capo della Polizia di Roma. Sarà presente l’Autore.

Ore 19.00, Aula Consiliare (EXTRA)

Convegno sull’oncologia dal titolo ‘Ore contate per i tumori del sangue: guarire si può’ a cura del Rotary Club di Pantelleria.

Ore 20.00, Distaccamento dell’Aeronautica Militare (EXTRA)

OPEN DAY con presentazione fotografica sulla costruzione dell’hangar. Solo su prenotazione al link: https://pantelleriainsieme.org/openday2022

2 settembre, ore 22.00 Piazza Cavour (Pantelleria centro)

Spettacolo ‘THAT’S LIFE! GIANLUCA GUIDI CANTA FRANK SINATRA’ con Gianluca Guidi.

3 settembre, ore 20.00 Piazza Cavour (Pantelleria centro)

Intrattenimento, gonfiabili e bolle di sapone per i più piccoli a cura di DPlanet di Dora Pia Brignone.

Ore 22.00, Piazza Cavour

Spettacolo della Compagnia Teatrale SIPARIO di Vito Scarpitta dal titolo ‘ADAMO ED EVA… peccato sia originale!’ con la partecipazione straordinaria dell’attrice comica DALILA PACE.

4 settembre, ore 21.00 San Leonardo (Pantelleria centro)

Intrattenimento, gonfiabili e bolle di sapone per i più piccoli a cura di DPlanet di Dora Pia Brignone.

Ore 22.00, San Leonardo (Pantelleria centro)

BALLI IN PIAZZA con Frankie Bri e Ettore Raffi. Ballo liscio e balli di gruppo.

6 settembre, ore 22.00 Borgo Italia (Pantelleria Centro)

Serata DISCO ’70-’80-’90 con Electron Vox Dj. Recupero dell’evento del 15 agosto.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e senza prenotazione, a meno che non sia indicato differentemente. Info: www.comunepantelleria.it

