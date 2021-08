Il concerto a Sibà del COSSYRA JAZZ GROOVE è già SOLD OUT. Sono stati appena aperte le prenotazioni per il concerto dei RADIO RAPTUS a Pantelleria centro e SORELLE a Scauri Centro

Gli eventi della prima settimana di settembre iniziano con un SOLD OUT quasi scontato per il COSSYRA JAZZ GROOVE, una formazione che propone composizioni di musica jazz e fusion che abbracciano un periodo piuttosto ampio: dagli anni ’70 del secolo scorso fino ad oggi e si esibisce quest’anno, dopo una lunga tradizione di presenze all’estate pantesca, venerdì 3 settembre alle ore 21.00, nella cornice del Giardino Pantesco di Resilea a Sibà.

La formazione è costituita prevalentemente da musicisti panteschi, tra cui alcuni stabilitisi da anni a Milano: Alberto Minetti (pianoforte), Dario Spezia (chitarra elettrica), Cristiano Marino (basso elettrica) e Gaetano Brignone (batteria). Il repertorio della formazione é caratterizzato da una impronta ritmica e armonica che, nonostante l’ampio periodo compositivo, si riferisce al cosiddetto Groove Jazz, ossia brani che riescono ad essere di quasi immediata fruizione anche da un pubblico non solo orientato al Jazz.

Ingresso dalle 20.00 con obbligo di Green Pass. I posti non reclamati saranno messi a disposizione fino ad esaurimento dalle 20.30.

Sabato 4 settembre alle 21.00 lo spettacolo torna a Pantelleria centro, dopo aver toccato nelle ultime due settimane Punta Spadillo, Gadir e Scauri Centro.

Sul palco di Piazza Cavour torna la grande musica rock cantautorale con i RADIO RAPTUS, TRIBUTE BAND di LIGABUE.

Paolo Turdo alla chitarra, Piero Sciortino alla batteria, Giorgio Di Maio al basso e Andrea Failla Mulone alla voce, proporranno una lunga e sfiziosa scaletta dedicata interamente alla discografia di LUCIANO LIGABUE: un coinvolgente excursus che comprenderà tutte le tappe salienti della carriera del rocker di Correggio, tra pezzi vecchi, vecchissimi, nuovi e nuovissimi, passando da brani intramontabili a chicche per veri intenditori.

I Radio Raptus, nati nel 2010, si sono ben presto affermati nel panorama siciliano e italiano delle tribute band di Ligabue, tanto che vantano collaborazioni con i musicisti storici di Ligabue: Max Cottafavi, Mel Previte e Antonio Rigo Righetti. La somiglianza naturale della voce di Andrea Failla Mulone e, in generale, la ricerca di ogni particolare nella musicalità dei brani sono le caratteristiche principali di questa band capace di regalare emozioni e buona musica al suo pubblico. Da “Certe notti” a “Piccola stella senza cielo”, da “Tra palco e realtà” a “Questa è la mia vita”, “Balliamo sul mondo” e tante altre, la band farà cantare i panteschi e i turisti appassionati del cantautore emiliano.

Prenotazioni già disponibili al link: https://billetto.it/e/radio-raptus-tribute-band-di-ligabue-biglietti-557518 Ingresso dalle 21.00 con Green Pass. I posti non reclamati saranno messi a disposizione fino ad esaurimento dalle 21.30.

Domenica 5 settembre, alle ore 21.00 in Piazza a Scauri centro, di fronte al Cinema San Gaetano ci sarà uno spettacolo di musica e teatro pluripremiato e acclamato dalla critica, per la regia di Mario Incudine: SORELLE – MIA & LOREDANA.

Uno spettacolo che sfiora con delicatezza le corde dell’anima delle due protagoniste raccontando la sofferenza, l’amore e alcuni lati inediti del loro carattere e della loro personalità. A vestire i panni di Mia e di Loredana, una sola ed unica interprete, la giovane artista GIORGIA LA COMMARE, cantante, attrice, musicista, e in questo caso anche autrice del testo. La Commare porta in scena il legame speciale tra due artiste e, soprattutto, due sorelle come Mia Martini e Loredana Berte’, così diverse, ma così complementari. Due facce della stessa medaglia: complici e qualche volta rivali, destinate ad essere legate dallo stesso sorriso. Un raffinato momento di teatro-canzone, un tuffo negli anni ‘70, ‘80, fino ad arrivare al tragico 12 maggio 1995. Ogni canzone, eseguita rigorosamente live, ed ogni monologo, saranno tasselli che serviranno a completare il puzzle, composto abilmente dalla regia di Mario Incudine. Le melodie che hanno lasciato un’impronta indelebile nella canzone italiana e nella vita di ognuno guideranno gli spettatori in un viaggio di emozioni, note, vita, di affetti e sofferenze, gioie e dolori, speranze.

Prenotazioni già disponibili al link https://billetto.it/e/sorelle-mia-loredana-biglietti-557525 Ingresso dalle 21.00 con Green Pass. I posti non reclamati saranno messi a disposizione fino ad esaurimento dalle 21.30.

