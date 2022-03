Pantelleria: il 7 marzo, videoconferenza su “donne e media” per il progetto ‘donna: una strada in salita’

Un percorso che esamina come la donna viene ‘nominata’ e ‘trattata’ nei media, dai diritti alla salute, dalla pandemia alla guerra, dalla cultura all’arte: una narrazione piena di stereotipi e modelli obsoleti

Per il progetto DONNA: UNA STRADA IN SALITA, in occasione dell’8 marzo, Festa internazionale delle Donne, l’Assessorato alle Pari Opportunità presenta la videoconferenza “DONNE E MEDIA” che si terrà lunedì 7 marzo alle ore 17.30 in diretta sui canali social del Comune.

Ospiti dell’Assessora Francesca Marrucci, qui anche nelle vesti di Direttrice Editoriale, saranno quattro donne, giornaliste, esperte in comunicazione e accademiche specializzate proprio nel linguaggio sulle donne nei media.

Si alterneranno, in un talk informale e aperto alle domande del pubblico: Maria Beatrice Giovanardi, Lorenza Fruci, Paola Sammarro e Anna Bisogno.

Questi gli argomenti che verranno trattati:

MARIA BEATRICE GIOVANARDI La donna e i suoi diritti nel linguaggio

ANNA BISOGNO Immagine: nome comune di donna

PAOLA SAMMARRO Il linguaggio della salute intima nei media. Dalla pubertà alla menopausa, dalla vulvodinia alla sessualità, quanto incidono gli stereotipi di genere nella salute?

LORENZA FRUCI Parallelo tra la narrazione della pandemia e della guerra e/o la donna nel mondo della cultura e dell’arte

Ecco le biografie delle relatrici:

BIO MARIA BEATRICE GIOVANARDI

Esperta di comunicazione e attivista per i diritti delle donne. Maria Beatrice Giovanardi è un’attivista per i diritti delle donne intersezionali ed esperta di marketing con 10 anni di esperienza di vita e lavorative tra USA, India, Cina, ed Inghilterra.

Ha fatto campagne di advocacy per i diritti delle donne in diversi Paesi. Il suo primo progetto era un’impresa sociale con la missione di raccogliere dati sulla sicurezza geografica per la sicurezza delle donne. Recentemente, ha condotto, con successo, una campagna mediatica internazionale per fare pressione sulla Oxford University Press e Treccani per cambiare la definizione sessista di “donna” nel loro dizionario e, di conseguenza, anche sui motori di ricerca.

BIO ANNA BISOGNO

Anna Bisogno è Professore Associato di Cinema Radio e Televisione presso l’Università Mercatorum dove insegna Cinema Radio e Televisione nel corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo. I suoi interessi e campi di ricerca sono la storia della televisione italiana, la cultura visuale e gli intrecci tra tv e social network. Ha pubblicato La TV invadente. Il reality del dolore da Vermicino ad Avetrana (Carocci, 2015), Questioni di post televisione. Modelli, convergenza e archivi digitali (Aracne Editrice, 2011), La storia in tv. Immagine e memoria collettiva (Carocci, 2009).

BIO PAOLA SAMMARRO

Giornalista, direttrice e fondatrice di Io Calabria Magazine e della clinica dedicata alla salute intima femminile Io Calabria Cosenza. Da sempre ha esplorato, indagato e lavorato con il “femminile” nelle sue svariate espressioni di vita. Culturali, di genere, imprenditoriali.

BIO LORENZA FRUCI

Progettista culturale, esperta di comunicazione, studiosa di linguaggi, Lorenza Fruci è consulente per istituzioni, associazioni e privati per l’ideazione, lo sviluppo e il coordinamento di progetti culturali, di comunicazione e di formazione. È stata Assessora alla Crescita Culturale e Delegata alle Pari Opportunità di Roma Capitale e ha collaborato con varie istituzioni, tra cui il Comune di Siena, come esperta di comunicazione. Tiene docenze, workshop e laboratori sulla documentazione, sullo storytelling, sulla comunicazione culturale, oltre che sull’immaginario e sulla rappresentazione del femminile, in ambito accademico e istituzionale. Giornalista dal 2008, si è occupata prevalentemente di temi al femminile, cultura, arte, spettacolo, costume e mondo web, collaborando con varie testate, istituzioni, associazioni e festival.

La diretta sarà trasmessa sulla Pagina Facebook del Comune di Pantelleria: https://www.facebook.com/comunedipantelleria, sul canale YouTube dell’Assessorato alla Comunicazione: https://www.youtube.com/watch?v=8jensPedRFQ e sui canali social e i siti dei Media Partner: Il Paese delle Donne, Sesta Rete Tv, Itaca Notizie, Egadi c’è, Punto a Capo Online, Pantelleria Notizie, MeridioNews, Marsala c’è, Marsala Live, La Voce dell’Isola, Il Quotidiano di Sicilia.

Com. Stam.