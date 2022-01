Pantelleria, il Comune acquisisce l’ex-Hotel Myriam

L’edificio, da anni abbandonato, sarà riqualificato e dedicato ai servizi per anziani, disabili e giovani.

È stato finalmente approvato lo schema del contratto di concessione dell’Hotel Myriam tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani ed il Comune di Pantelleria.

Un altro importante passo per recuperare un immobile che da diversi anni è inutilizzato, al fine di poterlo restituire alla collettività per l’erogazione di servizi che oggi mancano.

Lo scorso 21 gennaio, la Giunta Comunale ha approvato lo schema del contratto di concessione dell’Hotel Myriam, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione che avverrà nei prossimi giorni presso la sede del Libero Consorzio a Trapani.

Da diverso tempo, infatti, il Libero Consorzio ha provato a dismettere il suddetto immobile in quanto non riusciva a sostenerne i costi di gestione, tutte le gare, però, sono andate deserte e, per tale ragione, l’Amministrazione Comunale ha avanzato la proposta di averlo in concessione al fine di destinarlo ad attività culturali e/o sociali e, così, restituirlo alla collettività.

Il Sindaco, Vincenzo Campo, non ha fatto mai mistero delle intenzioni dell’Amministrazione: “L’intenzione dell’Amministrazione è quella di ricercare forme di collaborazione e finanziamenti per ristrutturare l’edificio in modo da renderlo fruibile per quelle realtà della comunità che ora non hanno spazi: anziani, disabili e giovani.”

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Parisi, così commenta la concessione: “Abbiamo già individuato alcune possibilità fornite dai bandi del PNRR a cui vogliamo partecipare per reperire le risorse necessarie per creare dei centri ricreativi o assistenziali che possano servire agli anziani, ai disabili o ai giovani. In questo modo, intendiamo recuperare un altro immobile abbandonato del centro di Pantelleria e restituirlo alla collettività per fornire quei servizi che oggi mancano e che da diversi anni vengono richiesti.”

Com. Stam.