Pantelleria, il Sottosegretario Sibilia annuncia l’arrivo dei moduli per la sede provvisoria dei Vigili del Fuoco, in attesa della fine dei lavori per la sede definitiva. La soddisfazione del Sindaco Vincenzo Campo e un monito a finire in fretta i lavori della sede definitiva.

Lo ha annunciato ieri, il Sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia (M5S): finalmente si comincia a vedere una soluzione per la situazione dei Vigili del Fuoco di Pantelleria, in attesa da anni di una sede appropriata.

Questo quanto annunciato dal Sottosegretario:

“Buone notizie per Pantelleria e per i nostri Vigili del fuoco! Questa mattina è stata consegnata l’area nel sedime aeroportuale dove saranno installati i moduli individuati come allestimento della sede provvisoria del distaccamento di Pantelleria.

Sono stato sollecitato spesso dal Sindaco, dai parlamentari siciliani nonché dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Trapani per trovare una sistemazione alle donne e agli uomini che si occupano del soccorso pubblico sull’isola.

Ho evitato polemiche e passerelle, concentrando l’attenzione sul lavoro da portare avanti. Ho sempre detto che mi sarei recato in visita a Pantelleria solo dopo aver trovato un’adeguata soluzione. E ormai ci siamo!

La sede provvisoria sarà composta da 6 moduli, in attesa che i lavori per la sede definitiva vengano ultimati.

Un’annosa vicenda che si trascinava da anni a causa dei ritardi accumulati per il fallimento dell’azienda aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione della casa locale dei Vigili del Fuoco.

I Vigili del fuoco di Trapani hanno ricevuto le autorizzazioni necessarie per l’installazione dei moduli da parte di Enav ed Enac che hanno diritto su terreno e stabilimento.

Sei i moduli individuati, di cui quattro ad uso abitativo e due, invece, destinati ad uso uffici e vettovagliamento.

Le unità mobili saranno trasportate sull’isola via mare e saranno montate entro 4 giorni dal loro arrivo a Pantelleria.

Farò di tutto per esserci e far sentire la mia vicinanza a tutti i panteschi. Finalmente i vigili del fuoco in servizio sull’isola potranno iniziare a svolgere le loro funzioni dignitosamente in attesa della consegna della sede definitiva. Un’altra promessa mantenuta.

Un problema che abbiamo ereditato da anni di cattiva gestione e dal quale non siamo scappati. Tanto lavoro fatto e tanto ancora da fare, ma siamo sulla strada giusta. Grazie al Corpo Nazionale e al Dipartimento VVF del Viminale per il lavoro quotidiano fianco a fianco.”

Il Sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo non ha nascosto la soddisfazione per questo annuncio, visto che sin dall’inizio del mandato, la situazione precaria dei Vigili del Fuoco di Pantelleria è stata al centro della sua interlocuzione con il Ministero e con il Sottosegretario:

“Finalmente i nostri Vigili del Fuoco avranno un luogo migliore dove poter espletare il loro servizio.

Sia chiaro: trattasi di moduli mobili temporanei e non vogliamo che questa temporaneità diventi definitiva o quasi.

Ringrazio l’Enac con i suoi rappresentanti, in primis il dott. Tinnirello, per aver permesso che ciò accadesse, ma dico alla stessa Enac e alle autorità competenti di darsi da fare per concludere i lavori nella sede aeroportuale definitiva.

Ringrazio anche politicamente il senatore Vincenzo Santangelo (M5S) sempre vicino a questa comunità e che ha perorato la causa dei nostri Vigili del Fuoco ed il sottosegretario Carlo Sibilia per aver portato avanti l’iniziativa.

Adesso dobbiamo andare avanti con il progetto della sede terrestre, che vede l’operazione Caserma Barone al momento l’unico luogo idoneo, per molteplici aspetti, per ospitare i nostri ragazzi.”

Com. Stam.