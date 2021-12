Pantelleria: l’assessore Antonio Gutterez dá le dimissioni per dedicarsi all’insegnamento

Il Sindaco Vincenzo Campo: “Ringrazio Antonio per questi tre anni di impegno” Durante il Consiglio Comunale tenutosi oggi,

il Presidente Erik Vallini, prima dei lavori, ha letto l’annuncio delle dimissioni dell’Assessore Antonio Gutterez, titolare delle deleghe Patrimonio e Tributi, Gestione Immigrati, Attività Produttive, Sportello Unico, Programmazione, Politiche di Bilancio, Politiche attive del lavoro, Politiche dello Sport.

Gutterez ha inviato una lettera al Primo Cittadino, Vincenzo Campo, che qui riportiamo:

Carissimo Vincenzo,

questo è il secondo anno consecutivo che ricevo un incarico di docenza lontano da Pantelleria, incarico che accetto con tutto me stesso perché amo l’insegnamento ed il mondo della scuola in generale.

Chiaramente le tempistiche di questo lavoro mi portano a ridurre notevolmente gli spazi di permanenza sull’Isola, ore che, d’altra parte, devo anche dedicare alla mia attività libero professionale.

Per questo sono giunto alla conclusione di terminare anzitempo il mio mandato politico, così da consentirti di nominare una persona che possa proseguire nella mia attività ed avere a disposizione un arco temporale sufficientemente ampio per attuare progetti già avviati e sue iniziative.

Non sono stati anni semplici a causa della pandemia che ha reso tutto molto più difficile, ma è stata una bellissima esperienza e di ciò te ne sarò grato per sempre. Conservo con affetto i ricordi che ho con te, con i colleghi di Giunta, con i Consiglieri e con i dipendenti, che ringrazio ad uno ad uno per quanto hanno fatto con me in questi anni.

Auguro a tutti un felice Natale ed un futuro prospero di successi.

dr. Antonio Maria Gutterez

In attesa della nomina di un nuovo assessore, il Sindaco Vincenzo Campo, ringrazia l’Assessore uscente per il suo lavoro: “Antonio in questi tre anni ha fatto tanto per l’isola. Non solo il suo impegno per dare spazio a sport che prima della nostra consigliatura erano dimenticati, ma l’impegno per i ragazzi si è confermato anche in questo ultimo anno nell’offrire nuove opportunità di studio e formazione scolastica e lavorativa.

La collaborazione con ITS di Alcamo è tutta merito suo e già sta ponendo le basi per opportunità sull’alberghiero. E che dire sulla sua visione per riprendere uno sport come la vela, mettendosi al fianco del circolo velico e poi il tennis, incentivando corsi per i nostri ragazzi. Con Pantelleria Outdoor poi abbiamo portato Pantelleria fino a New York con un ritorno d’immagine senza precedenti e tante, tante altre iniziative. Grazie Antonio anche per aver sopportato con la tua famiglia attacchi fini a sé stessi, lanciati da gente che tanto ha da vergognarsi.

Auguro ad Antonio che questa strada dell’insegnamento gli porti tutte le soddisfazioni e sono sicuro che continuerà a lavorare per l’isola anche dal suo nuovo ruolo di docente.”

Com. Stam.