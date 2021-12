Pantelleria, liquidati finalmente i contributi alle partorienti 2019/20 dalla Regione

Riconosciuti gli oltre 68 mila euro che mancavano per le mamme pantesche – Finalmente il 9 dicembre scorso, la Regione Siciliana ha pubblicato la liquidazione a saldo per le partorienti beneficiarie degli anni 2019/2020 per le Isole Minori.

A Pantelleria sono stati riconosciuti 68.364,88€, totale dei contributi mancanti per le mamme pantesche. La liquidazione è un primo passo, ora si attende che i fondi siano trasferiti al Comune che poi li distribuirà alle donne che stanno aspettando da due anni.

“Questa è una notizia importante,” ha commentato il Vicesindaco Maurizio Caldo, che si è occupato in questi anni della questione, portando anche la proposta di togliere il tetto fisso per i contributi che, è ormai evidente, non riesce a coprire tutte le richieste delle partorienti delle Isole Minori.

“Ora speriamo che la Regione trasferisca con celerità i fondi che le famiglie aspettano da troppo tempo e ci auspichiamo che si voglia rivedere la questione del contributo in modo che non si continui ad arrivare ancora a situazioni come questa.”

