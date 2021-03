La soddisfazione del Sindaco Campo: “Continua l’ampliamento dell’offerta dei servizi sanitari per i panteschi.”

Sono arrivati all’Ospedale Nagar di Pantelleria 2 Psicologi e altri 3 prenderanno servizio a partire l’8 marzo prossimo per un totale di 5 psicologi presenti sul territorio. Saranno così impiegati: 2 per l’USCA; 1 per il Consultorio; 1 per la Salute Mentale e 1 al Presidio Ospedaliero e al Distretto.

Oltre agli psicologi, già in servizio da una settimana n. 2 amministrativi al Distretto.

Pubblicate le ulteriori 6 ore del Cardiologo (mercoledì 8.00/14.00) per giungere ad un totale di 18 ore settimanali.

Ancora in pubblicazione le 6 ore di Reumatologia (giovedì 8.00/14.00) e le 6 ore di Pneumologia (sabato 8.00/14/00).

“Continua l’impegno assunto dall’ASP per l’ampliamento dei servizi sanitari del nostro ospedale,” dichiara soddisfatto Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria. “I nuovi psicologi e il resto del personale accresceranno l’offerta sanitaria ai panteschi che non dovranno necessariamente lasciare l’isola per ricevere le cure e le visite necessarie.

L’importanza, in specie per un’isola, di avere a disposizione professionisti sanitari è fondamentale.

Il lavoro svolto in cooperazione, necessario per giungere alla deliberazione del Commissario Straordinario dell’Asp di Trapani n. 1432 del 18.11.2020 per quasi 2 milioni di euro relativa all’approvazione del progetto aziendale in materia di ottimizzazione e potenziamento dell’assistenza sanitaria nell’Isola di Pantelleria, continua a spiegare i suoi importanti effetti.”

Com. Stam.